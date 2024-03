El dilema que divide a la UCR en medio de reclamos internos que sacuden su unidad

A casi tres meses del desembarco de Javier Milei en Casa Rosada, a la UCR le cuesta encontrar su lugar en el tablero político. A diferencia del PRO, que rápidamente se alineó con el gobierno de La Libertad Avanza, o de Unión por la Patria, que se puso en la vereda de enfrente desde el primero momento, el partido centenario vacila.

Algunos dirigentes del partido centenario alertan que el espacio se ubica en un "no lugar" y le piden a las autoridades del partido que tomen posiciones orgánicas ante los temas que copan la agenda para poder "gravitar".

"La UCR está en el no lugar", sintetizó un dirigente del partido centenario que ocupa una banca en el Congreso de la Nación. ¿Los motivos? Él y un conjunto de dirigentes que no comulgan con el ala que se identifica con Martín Lousteau plantean que el partido no tiene una posición única ante los temas trascendentales y sobre los que más temprano que tarde deberán accionar.

Un claro ejemplo fue la ley ómnibus, en la que apenas una veintena de los 34 diputados del bloque acompañó el texto en el recinto en unos cientos de artículos. El mega DNU 70/23 que podría llevarse al recinto del Senado este mismo jueves podría ser otra muestra.

De llegar al recinto, y si antes las autoridades del partido no fijan una postura firma, el bloque dejará en evidencia, una vez más, la atomización que hoy rige en esa fuerza.

¿Qué plantea un sector del radicalismo? Falta que las autoridades de la UCR, con Martín Lousteau a la cabeza, se definan, tomen una posición orgánica que ordene a las bases para que así todos los dirigentes "hablen de lo mismo". Y no como ocurre actualmente, que se escuchan posiciones divergentes ante los mismos temas.





Atomizados y con tensiones

"Al DNU lo íbamos a voltear, pero Milei impulsó el ‘Pacto de Mayo' y comenzaron las dudas", dijeron fuentes del partido centenario. Sobre todo luego de un encuentro vía zoom que mantuvieron las autoridades de los bloques de ambas cámaras y del partido con los cinco gobernadores que hoy tiene el partido.

En otras palabras, un sector de la UCR no solo no se identifica con Lousteau, sino que se muestra más cercano a los cinco jefes provinciales, que tienen "responsabilidad de gobierno". Se trata de un sector que, al mismo tiempo, según sintetizó una fuente del partido, "se siente cómodo con la necesidad de cambios macroeconómicos sinceros", impulsados por Javier Milei.

Es más, los jefes provinciales les pidieron a los legisladores que no sean un obstáculo para el oficialismo en torno al DNU que incluye 366 artículos y que rige desde finales de diciembre. Poco después de concluido el encuentro, el porteño salió en los medios a cuestionar, una vez más, el decreto de Milei.

Por todo esto, un sector radical exige que "el comité debe tomar una posición orgánica". El planteo es que más allá de los pronunciamientos que hace el senador porteño en los medios de comunicación, "el partido no es sólo Lousteau"

"Lousteau debe pensar que con su interlocución pública alcanza" , aventuró uno de sus compañeros de bancada. Ante la posibilidad de que este jueves el Senado sesione para tratar, entre otros temas, el Mega DNU, al menos por ahora, se avizora un radicalismo votando dividido. "El bloque no tiene una posición única", insiste uno de sus 12 integrantes.

"Si el comité nacional no toma una decisión, seguiremos atomizados y se mantendrán las tensiones", avizoró un legislador nacional del partido centenario, que viene bregando por una bajada de línea que ordene a la UCR. "El comité no alinea en este tema", dijo uno de sus miembros. Aseguro que allí también conviven posturas divididas frente al mega DNU.

A todo o nada

La postura que vienen sosteniendo desde la UCR es pedir "la apertura del DNU". Es decir, no tratar el texto a libro cerrado por la positiva o negativa, sino artículo por artículo para así hacerle modificaciones o rechazar los tramos que no comparten.

"Ya hay jurisprudencia", argumentaron ante la posibilidad de tratar el texto de manera desglosada y no como un todo, tal cual lo establece la Ley 26.122. ¿En qué se basan? En que la propia Justicia fue invalidando artículos del mega texto y no al texto como un todo.

Ahora bien, si La Libertad Avanza se niega a aceptar esta propuesta, y apuesta al "todo o nada", se avizora que el grueso de la UCR se incline por el "nada". Lo que conduciría a una nueva derrota en el recinto para La Libertad Avanza.