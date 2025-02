Medicamentos PAMI: el trámite que sí o sí deberán hacer los jubilados para mantener la cobertura en 2025

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó cuáles son los nuevos requisitos que deberán cumplir los jubilados y pensionados, para mantener la cobertura del 100% en los medicamentos gratuitos.

A finales de 2024, la obra social ordenó la presentación de un documento clave, para que los afiliados que quedaron fuera del beneficio en una primera instancia puedan rectificar la situación y obtener el descuento.

Se trata del subsidio por razones sociales . Esta certificación les permitirá a los adultos mayores, que se encuentren en una situación económica de vulnerabilidad, sostener la cobertura si cumplen con los siguientes requisitos.

Medicamentos gratis del PAMI: los requisitos para mantener la cobertura en febrero



PAMI estableció nuevos criterios socioeconómicos para determinar quién puede acceder o no a la cobertura del 100% en los medicamentos seleccionados. Entre ellos, se encuentra:

Tener ingresos que no superen el equivalente a 1,5 veces el salario mínimo.

No estar afiliado a una obra social o sistema de medicina prepaga.

Ser propietario únicamente de una vivienda.

No poseer bienes de lujo, como aeronaves o embarcaciones.

No tener vehículos con menos de 10 años de antigüedad.

No contar con activos societarios que reflejen capacidad económica elevada.

Vale destacar que, en el caso de contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUP), estarán exentos de cumplir con estos requisitos. Solamente, los ingresos mensuales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos.

Además, si el afiliado no cumple con los primeros dos requisitos, pero el costo de los medicamentos es igual o mayor al 15% de sus ingresos, puede solicitar la cobertura al 100% por razones sociales.

¿Cómo solicitar el Subsidio Social para los medicamentos gratis del PAMI?



Los afiliados deberán realizar un trámite a través de la página oficial del PAMI o en una agencia de manera presencial, con la documentación pertinente para solicitar la medicación.

Allí deberá presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI); la receta médica extendida por su médico de cabecera; una declaración jurada de su situación socioeconómica y un formulario adicional, en el caso de requerir más de cuatro fármacos.

En dicha documentación deberá quedar comprobado que no cuenta con los ingresos necesarios para poder acceder a la compra de la medicación.

Paso a paso para solicitar la excepción:

Ingresar a la sección "Trámites Web" en la página oficial del PAMI. Seleccionar la opción "Medicamentos" y luego, "Medicamentos sin cargo por subsidio social". Iniciar el trámite web y aclarar en motivos "Solicitar el servicio". Completar con tu número de afiliación, número de DNI, y número de trámite de tu último DNI. Llenar el formulario de contacto. Si la receta está en formato papel, deberán cargarla al sitio web, de lo contrario, ya se encontrará en el sistema. Revisar los datos y seleccionar "Enviar". Luego, anotá el número de caso para seguir la gestión.

¿Cuáles son los medicamentos que ya no tendrán cobertura gratuita?



Dentro de la lista de fármacos que dejaran de tener una cobertura del 100% en 2025, se encuentran:

Ácido acetilsalicílico

Aciclovir

Benznidazol

Betametasona

Carbonato de calcio

Citrato de calcio

Ceftriaxona