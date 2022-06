Mauricio Macri le moja la oreja a Rodríguez Larreta en La Plata

"Mauricio Macri presidente, Cristian Ritondo gobernador" dijeron en el equipo que organizó la recorrida que hoy se realizó en La Plata, más precisamente en el Arroyo El Gato, la obra de infraestructura que amplió el caudal del curso de agua que en el 2013 tuvo efectos desvastadores en la zona, provocando la muerte de un número nunca del todo aclarado, pero que oficialmente terminó con la vida de 89 personas, el 70 por ciento mayores de 65 años.

La recorrida sorprendió en el PRO. Después del encuentro que el partido opositor realizó en Salta, dando un mensaje de unidad con la apertura de Macri quien luego incluyó a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, la presencia del ex presidente junto a Ritondo y nada menos que junto a la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente plantense Julio Garro no era esperable.

Pero el ex presidente avanza hacia todos los casilleros, convencido de que tener más opción para enfrentar el 2023 es la estrategia que más le conviene al PRO, más que nada poniendo en valor aspectos puntuales de la gestión que lo tuvo al frente de la Casa Rosada y que produjeron cambios concreto en la vida de la población.

"Las obras de infraestructura en el arroyo El Gato beneficiaron a casi 500.000 personas, tuvieron presupuesto de más de 200 millones de dólares y fueron fundamentales para evitar nuevas inundaciones en La Plata", expresaron los protagonistas de la recorrida a través de un comunicado. Agregaron que "gracias a la gestión de Macri y Vidal, se amplió el caudal del arroyo a lo largo de 13 kilómetros y se construyeron puentes y derivadores especiales para conducir las aguas".

La presencia de Vidal también llamó la atención. Es verdad que desde el comienzo se expresó públicamente a favor de la candidatura a gobernador de Ritondo, pero últimamente la ex gobernadora estaba recorriendo el país, justamente con el apoyo de Macri, que la había convencido de que no tenía que resignar sus aspiraciones presidenciales.



Vidal todavía paga un fuerte costo en la opinión pública por haberse mantenida callada durante los años de la pandemia, aunque cerca de ella creen que el electorado en el interior la sigue valorando, a pesar de las críticas entre el núcleo duro del electorado que recibe en la Ciudad de Buenos Aires por su regreso al distrito porteño.

Por lo que se sabe, Macri se mostró especialmente gratificado por lo que le transmitieron los vecinos. "Familias que perdieron todo en 2013 ahora dicen que viven tranquilas, porque saben que eso no va a volver a pasar", dijo en declaraciones públicas. Vidal, por su lado, destacó que "esta es una de las obras emblemáticas de las más de 2400 que iniciamos y terminamos en nuestro gobierno en toda la provincia", al tiempo que destacó que "hoy vemos una gestión paralizada, cn un gobierno que solo se ocupa de sus propias internas partidarias".

Ritondo, finalmente, dijo que "como hicimos cuando gobernamos con Mauricio y María Eugenia, en el 2023 vamos a devolverles la esperanza a los argentinos con el cambio que hace falta".

Al concluir la recorrida por el arroyo El Gato, Garro contó que "más tarde caminamos por las calles de Tolosa para conversar con vecinos y comerciantes. Hablamos de la importancia de estas obras y también de cómo está impactando la crisis económica en su día a día".