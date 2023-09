Massa prendió el modo presidencial: cómo es el "tour de la unidad" y la segunda chance de los gobernadores

Sergio Massa no puede desatender la economía, pero al mismo tiempo está obligado a poner la campaña presidencial en modo ON . Esto no quiere decir que hasta ahora no se haya ocupado del camino electoral, pero sí que se entiende que ya es tiempo de empezar a darle un mayor ritmo.

El primer paso se dará hoy, con un acto a gran escala en Tucumán, luego de que en la noche del viernes se lograra una foto de unidad de Unión por la Patria (UP) y apoyo oficialista a Massa, con gobernadores de las provincias del norte argentino, sobre todo, además de funcionarios y diputados.

Para el oficialismo esta vendría a ser una suerte de segunda etapa de la campaña, y la previa a las PASO sería la primera. " Son dos partidos diferentes ; para las primarias hacía falta una cosa y para las generales otra, y en eso estamos", sostienen desde el entorno de Massa.

Este relanzamiento de campaña incluye varios costados. El primero es innegociable. Hay un disgusto importante con varios intendentes y hasta gobernadores que, siempre según la visión oficial, no se habrían puesto al hombro el objetivo de Massa presidente. Ahora se les exigirá dedicación full time, y eso incluye desde ser explícito en apariciones públicas, hasta campañas por redes sociales, whatsapp o timbreos.

Así queda explicitado también en uno de los cinco puntos que contiene la guía con la que la campaña de Massa se comienza a mover. Allí se apunta que "el peronismo es una fuerza federal con liderazgos consolidados a nivel provincial", y que "en esta etapa gobernadores, intendentes y dirigentes redoblarán el trabajo y recorrida en cada territorio" .

Que el arranque sea en Tucumán no es casual. El gobernador de la provincia, Juan Manzur -que por algunas horas fue candidato a vicepresidente- tiene a su cargo todo lo que es la articulación con las provincias del norte argentino , un trabajo que coordina el ministro del Interior, Wado de Pedro, quien además es el jefe de campaña y quien encabezó esa efímera fórmula con el líder tucumano. Otra muestra de la imagen de integración que se quiere dar.

Segunda escala y más

La convocatoria de gobernadores del norte fue voluminosa. Además de Axel Kicillof (Buenos Aires) Sergio Zillioto (La Pampa), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Alicia Kirchner (Santa Cruz), forman parte de esta primera foto de unidad Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Uñac (San Juan), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja).

"Creo que este encuentro va a significar un antes y un después", se entusiasmó Manzur durante el encuentro de ayer por la noche en la gobernación tucumana.

Aunque todavía no está confirmado, Massa podría encarar la semana que viene una segunda etapa de este "tour de la unión" , y el destino sería el sur argentino.

"Iremos a todas las provincias que haga falta", dicen en el círculo de Massa, y sostienen que la prioridad la tendrán aquellas zonas donde no se hizo una buena elección , aunque se ve que hay chances de mejorar la performance de las PASO.

A partir de ahora se buscará que la imagen de Massa gane preponderancia, y lo hará con la -casi- certeza de que en octubre UP ocupará un segundo lugar, y que deberá definir la presidencia con Javier Milei en un balotaje.

Más allá de que desde el oficialismo siempre se le intenta bajar el precio a las chances de Patricia Bullrich, ahora todos los dardos comienzan a ir hacia el libertario, tal vez ya con la mente puesta en ese eventual mano a mano .

La jornada de hoy será movida. Habrá temprano un desayuno en el hotel Sheraton y el dato saliente será que los invitados en este caso serán cerca de 150 empresario del norte argentino, otra vez con la idea de ir ganando terreno en modo hormiga y por zonas específicas.

La segunda escala del día será en el Teatro Mercedes Sosa, donde Massa hablará ante funcionarios, dirigentes y sindicalistas de la región.

Ya para las 15 está previsto el plato fuerte, es decir el acto que se realizará en el hipódromo de la ciudad, donde Massa será el orador central