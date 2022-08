Massa define el equipo y el agro se pone ansioso: solo quedan dos candidatos

Varios de los puestos que conformarán el superministerio de Economía ya tienen nombre, pero todavía el campo espera conocer quién será el encargado de comandar las políticas de la gestión de Sergio Massa.

Esta situación, incluso, llevó a que muchos productores no supieran si exportar hoy o no, ya que se supone que rigen los parámetros que había fijado el Banco Central para mejorar los ingresos del sector -el denominado "dólar soja"- aunque al no haber certezas se prefiere esperar para ver si esto se mantiene tal cual está, se elimina, o se mejora.

La demora en la definición tiene que ver, sobre todo, con dos cuestiones. La primera, con que Gabriel Delgado, el hombre en el que Massa había pensado en un primer momento, no aceptó la propuesta .



Delgado no solo es un referente para Massa en el mundo del agro, sino que además tiene experiencia en el cargo, ya que fue secretario de Agricultura entre 2013 y 2015. Además, fue interventor de la empresa Vicentin, durante el lapso que el Gobierno nacional mantuvo esa medida.

"Agradeció pero no aceptó la propuesta, y a esta altura resulta prácticamente imposible que cambie de opinión ", afirmaron a El Cronista las fuentes consultadas.

No se descarta que sí se sume al grupo de asesores que acompañarán a Massa.

dos en carrera

Caída esta opción, aparecen dos nombres que se mantienen en carrera, y que según afirman "están compitiendo mano a mano" .

El primero es el de Matías Lestani, que formalmente tiene el cargo de secretario de Agricultura, aunque hoy tras la renuncia de Julián Domínguez cumple las funciones de ministro, estatus que la dependencia todavía mantiene.

Lestani es un economista que fue un referente técnico de Confederaciones Rurales Argentinas y fue tentado por Domínguez para ocupar un lugar en el ministerio, y que además tiene muy buena relación con el sector .

Según algunos referentes del campo consultados "siempre mostró un buen diálogo; es un hombre del campo, sabe de lo que hablamos".

Jorge Solmi es el otro candidato que corre por ocupar la Secretaría. Al igual que Lestani aunque con otras funciones, también hoy es funcionario del Ministerio de Agricultura, aunque como secretario de Relaciones Institucionales.

Solmi fue vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA) -lo que también le da cercanía a los productores-, y forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa.

Fue secretario de Agricultura en la gestión de Luis Basterra , y continuó con Domínguez hasta que ese lugar lo ocupó Solmi.

El factor por el que todavía no hay una definición es que s e busca la mejor opción para un momento muy delicado de la economía en general, y que por esto requiere de un nivel de ingreso de dólares muy importante al país , y el campo es clave en este sentido.

El campo espera definiciones sobre el nuevo secretario, y el Gobierno se puso como prioridad crear un buen ambiente de diálogo con el sector

De hecho, según las estimaciones oficiales afirman que hasta fin de año aportará unos u$s 23.000 millones, siempre y cuando exporten lo que está previsto.

Ahora, con las demoras en las definiciones y no conocer los nombres propios, esta comercialización sufrió un freno.