El gobierno de Javier Milei dispuso una reorganización interna del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y modificó la estructura de una de sus áreas clave, vinculada a la promoción de producciones y festivales. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 89/2026. La decisión impacta en la Unidad Operativa Film Commission, que depende de la Gerencia de Políticas Públicas, y entrará en vigencia a partir del 1° de abril. La modificación responde a la necesidad de ajustar los mecanismos internos del organismo para garantizar una mayor eficacia en la gestión y en la ejecución de sus responsabilidades legales. La reforma no implica costos adicionales, sino que apunta a optimizar los recursos existentes y fortalecer la eficiencia operativa de la Gerencia de Políticas Públicas. Entre los principales cambios, se dispuso la eliminación del área de Relaciones con las Provincias, que hasta ahora funcionaba dentro de la Film Commission, y se incorporaron nuevas funciones al área de gestión artística, que ahora también tendrá a su cargo el análisis de la producción y la capacitación de recursos. El rediseño fue avalado por distintos sectores del organismo, entre ellos la Gerencia General, la Gerencia de Asuntos Legales y la Subgerencia de Recursos Humanos, además de contar con un dictamen favorable de la Dirección Nacional de Diseño Organizacional. La nueva estructura quedará definida en los anexos que acompañan la resolución y responde a las facultades otorgadas por el Decreto 1536/2002, que habilita a las autoridades del INCAA a establecer la organización interna del ente. El organismo, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, busca con estas modificaciones adaptar su estructura a las necesidades actuales del sector audiovisual, en un contexto de transformación de la industria. La reconfiguración también alcanza a áreas vinculadas a festivales y convenciones, consideradas estratégicas para la promoción del cine argentino. La resolución establece que la nueva organización de la Film Commission tendrá efecto desde el 1° de abril de 2026.