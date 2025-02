Sturzenegger anunció la eliminación de una tasa con un tuit plagado de referencias cinematográficas

En un tuit que combinó política, economía y cine, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anunció este martes la firma de una nueva resolución por parte de Carlos Pirovano, director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que elimina una tasa que afectaba a las salas de cine del interior del país. Lo peculiar del mensaje no fue solo el contenido, sino la forma: un hilo plagado de referencias intertextuales a películas argentinas, que reveló las dotes cinéfilas del funcionario.

La resolución 48/25, firmada por Pirovano, derogó la resolución 2.114/11, impuesta durante la gestión de Liliana Mazure, presidenta del INCAA entre 2008 y 2013. Según Sturzenegger, esta medida "literalmente devastó las salas de cine en el interior del país que decía defender".

El ministro describió el mecanismo como un "arreglo de ‘plata dulce'", en alusión a la película homónima de 1982, protagonizada por Federico Luppi y Julio De Grazia, que retrata cómo durante la última dictadura militar era más rentable especular financieramente que invertir en producción industrial.

Sturzenegger criticó que, bajo el argumento de defender la cultura, el INCAA implementó tasas que encarecieron las entradas de cine y perjudicaron a las salas del interior. "La ‘historia oficial' era que se defendía la cultura", escribió, refiriéndose no solo al discurso estatal, sino también a la película La historia oficial (1985), dirigida por Luis Puenzo, que ganó el Oscar y retrató los efectos sociales y políticos de la dictadura.

El ministro continuó con su recorrido cinematográfico al afirmar que la medida del INCAA fue "nuestra ‘odisea de los giles'" y que dejó al sector en una "‘ciénaga'". La primera referencia es a la película La odisea de los giles (2019), dirigida por Sebastián Borensztein y protagonizada por Ricardo Darín, que narra la lucha de un grupo de personas estafadas durante la crisis de 2001. La segunda alude a La ciénaga (2001), de Lucrecia Martel, un ícono del cine argentino que explora las tensiones sociales en una familia de clase media.

La resolución 48/25 con firma de @carlospirovano, Director del INCAA dependiente de la Secretaria General de @KarinaMileiOk es una pieza de colección que revela la hipocresía (y daño) del discurso del Estado presente: en este caso deja expuesto como el INCAA literalmente devastó...

Sturzenegger cerró este apartado con otra referencia: "Cenizas del paraíso", título de la película de 1997 dirigida por Marcelo Piñeyro, que aborda temas de corrupción y decadencia. Luego, describió la resolución 2.114/11 como "la maldad que acecha", en referencia al thriller argentino "Cuando la maldad acecha", una película de terror de 2023 dirigida por Demián Rugna.

En su tuit, Sturzenegger explicó que la resolución 2.114/11 imponía un impuesto a las salas de cine por cada película exhibida, lo que resultó especialmente gravoso para las salas del interior. "Para las salas del interior, Liliana Mazure lo fijó en hasta 6.000 entradas cuando la película se exhibía en muchas salas", escribió. Esto llevó a que, en 2024, de los 800 títulos estrenados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), solo 200 llegaran a las provincias más pequeñas.

El ministro celebró que, gracias a los ahorros logrados por Pirovano en el INCAA, estos costos se redujeran a cero. "Llevará años recuperar lo perdido. Pero eventualmente tendremos menos ñoquis y más cine. De ese que la gente quiera ver. En libertad", afirmó. Cerró el tuit con una última referencia cinematográfica: "Quizás no haya sido ‘el robo del siglo', pero igual llegó el momento de recuperar lo que el INCAA nos robó. Tiempo de revancha del espectador". Aquí jugó con los títulos de El robo del siglo (2020), película sobre el famoso atraco a un banco en Argentina, y Tiempo de revancha (1981), un clásico del cine argentino dirigido por Adolfo Aristarain.

El tuit también incluyó un guiño a Jorge Pinarello, youtuber creador del canal Te Lo Resumo Así Nomás, conocido por sus resúmenes humorísticos de películas y series. Sturzenegger arrobó la cuenta del youtuber, quien en una entrevista con Radio con Vos expresó su sorpresa por la mención. Pinarello ironizó sobre el hecho de que muchas de las películas citadas por el ministro fueron financiadas con subsidios del INCAA, una institución cuestionada por la actual gestión libertaria. Algunos usuarios interpretaron esto como una critica por elevación hacia el youtuber, generando una discusión en redes sobre la relación entre el ajuste presupuestario y el cine nacional.

La aclaración de Federico Sturzenegger

Horas después, el ministro publicó un nuevo hilo en el que aclaró su intención, asegurando que su comentario no era una crítica sino un elogio al contenido de Te Lo Resumo Así Nomás. Afirmó que sus hijos y él disfrutan de los videos del canal y compartió un compilado de resúmenes sobre cine argentino realizados por Pinarello.

En mi tweet de esta mañana sobre la resolución 48/25 del @INCAA_Argentina, arrobé varias veces a la cuenta @teloresumo porque me parecía, que siendo una gran cuenta para aprender de cine, daba en un post sobre la materia.



Veo en los comentarios que esto se interpretó como una... — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 3, 2025

Por su parte, el creador del canal entendió que no tenía que ver con una crítica y le agradeció con una invitación particular: "Gracias Sturze. Aprovecho y aviso que el domingo en La Plata proyectamos Algo que pasó en Año Nuevo, película independiente sin financiamiento del INCAA (pero que gracias al INCAA se pudo ver en todo el país, incluso en lugares donde el cine comercial no llega). Ojalá puedas ir", cerró.

Gracias Sturze. Aprovecho y aviso que el domingo en La Plata proyectamos Algo Que Pasó En Año Nuevo. Película independiente sin financiamiento del INCAA (pero que gracias al INCAA se pudo ver en todo el país, incluso en lugares donde el cine comercial no llega)

Ojalá puedas ir



— Te Lo Resumo (@teloresumo) February 3, 2025

El contexto de las políticas de Milei sobre el INCAA

El gobierno de Javier Milei implementó una serie de políticas de ajuste y reestructuración en el INCAA. Una de las medidas más destacadas fue la reducción significativa de los subsidios destinados a la producción cinematográfica nacional. Según datos oficiales, los fondos públicos destinados al fomento del cine en 2024 ascendieron a $3.173 millones, lo que representa una disminución del 71% en comparación con el mismo período de 2023. Esta reducción se enmarca en una política más amplia de recorte de aportes estatales en diversos sectores culturales promovida por el gobierno de Milei.

Además, el gobierno avanzó con una reestructuración del INCAA, aprobando una nueva reglamentación de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional. Esta reestructuración busca racionalizar los recursos y disminuir la planta de empleados del instituto, que había crecido desproporcionadamente en los últimos años, según la mirada oficial. En 2023, el INCAA contaba con más de 900 empleados, lo que llevó a que el 42% de sus ingresos se destinaran a sueldos, afectando directamente su capacidad para fomentar la actividad cinematográfica. La nueva reglamentación también tiene como objetivo modernizar y optimizar el funcionamiento del organismo, limitando el gasto que no esté directamente relacionado con el fomento del cine.