El presidente Gustavo Petro fijó su posición sobre la ceremonia de cambio de Gobierno.

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El presidente Gustavo Petro anunció que ningún cuartel militar o instalación de la Fuerza Pública podrá ser utilizado como escenario para la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, al señalar que la ceremonia de transmisión del mando debe realizarse ante el Congreso de la República, como establece la Constitución colombiana.

La decisión fue comunicada por el jefe de Estado a través de sus redes sociales, donde afirmó que, mientras permanezca en el cargo y conserve la condición de comandante supremo de las Fuerzas Militares, las instalaciones militares y policiales continúan bajo su autoridad. El pronunciamiento ocurre en medio del debate sobre el lugar donde se realizará la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

¿Por qué Petro dice que la posesión presidencial debe hacerse ante el Congreso?

Gustavo Petro sostuvo que la Constitución Política de Colombia establece que el presidente electo debe tomar posesión ante el Congreso de la República reunido en sesión plena.

El mandatario aseguró que la sede legislativa está definida por la ley y recordó que su propia posesión, al igual que la de otros presidentes colombianos, se realizó ante esa corporación.

“Es en una sesión del Congreso donde el nuevo presidente debe posesionarse”, afirmó Petro en su mensaje, al insistir en que el cambio de mando debe seguir los procedimientos establecidos por las normas vigentes.

Según el presidente, los cuarteles militares cumplen funciones relacionadas con la seguridad y la defensa nacional, mientras que el Congreso es el escenario institucional donde se realiza el acto de juramento presidencial.

Petro ordena que ningún cuartel militar sea usado para la posesión presidencial. Representación hecha con IA

¿Qué orden dio Petro sobre los cuarteles militares para la posesión presidencial?

El presidente indicó que impartió una instrucción para impedir que cualquier establecimiento militar o policial sea utilizado durante la ceremonia de posesión presidencial.

Petro explicó que hasta el momento en que el nuevo mandatario realice el juramento constitucional, él continúa ejerciendo como comandante supremo de las Fuerzas Militares, una función que corresponde al presidente de la República en ejercicio.

“Los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure”, manifestó el jefe de Estado.

De acuerdo con su argumento, los integrantes de la Fuerza Pública solo pueden reconocer como comandante supremo al nuevo presidente después de que este haya asumido oficialmente el cargo.

¿Qué dijo Petro sobre la transmisión de mando de Abelardo de la Espriella?

El pronunciamiento del presidente se dio luego de que el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella planteara la posibilidad de realizar una ceremonia diferente a la tradicional.

Dentro de las alternativas mencionadas estuvo la idea de utilizar una guarnición militar como escenario para la transmisión del mando presidencial, una propuesta que generó un debate sobre el protocolo institucional.

Petro cuestionó esa posibilidad y reiteró que la posesión debe desarrollarse bajo las reglas establecidas en la Constitución de 1991.

Además, se refirió a la decisión anunciada por Abelardo de la Espriella de no estrecharle la mano durante el acto de transmisión del mando. El mandatario afirmó que respeta esa determinación, pero insistió en que debe cumplirse el marco constitucional.

¿Cómo comenzó la discusión sobre el lugar de la posesión presidencial de 2026?

La controversia sobre el escenario de la posesión presidencial comenzó después de la ratificación de Abelardo de la Espriella como presidente electo por parte del Consejo Nacional Electoral.

Posteriormente, integrantes de su equipo plantearon la posibilidad de realizar una ceremonia distinta a la tradicional y solicitaron revisar la viabilidad jurídica de trasladar excepcionalmente la sede del Congreso para el acto de instalación presidencial.

El equipo de empalme envió una solicitud a las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes para conocer el alcance del artículo 140 de la Constitución, relacionado con la posibilidad de que el Congreso sesione fuera de Bogotá.

Desde la Presidencia se respondió que el Gobierno nacional no tiene competencia para modificar la sede del Congreso ni alterar el protocolo institucional establecido.

¿Qué pasará con la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella?

Hasta ahora, la discusión continúa centrada en el lugar donde se realizará la ceremonia del próximo 7 de agosto.

Mientras el presidente Gustavo Petro mantiene que el acto debe cumplirse ante el Congreso de la República, el equipo del presidente electo ha planteado la posibilidad de realizar una ceremonia con características diferentes.

La decisión final dependerá de las disposiciones institucionales y del cumplimiento de las normas que regulan la transmisión del mando presidencial en Colombia.