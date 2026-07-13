Avanza en el país el buque de guerra nacional pionero: el más poderoso de América latina con tecnología bélica de última generación.

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La construcción de la primera fragata nacional de Colombia ha comenzado en los astilleros de Cotecmar, lo que marca un hito significativo para la industria naval y la defensa del país. Este emprendimiento conocido como Plataforma Estratégica de Superficie (PES) se convertirá en el buque de guerra más grande que se haya construido en territorio colombiano y tiene como objetivo la modernización integral de la flota de la Armada.

Asimismo, el lanzamiento de este proyecto conlleva repercusiones en los ámbitos militar, industrial y estratégico. La fragata se construye íntegramente en el país, utilizando ingeniería local y promoviendo la transferencia tecnológica internacional, lo que fortalece la autonomía operativa y el desarrollo del sector naval colombiano.

En un contexto regional en el cual las armadas evolucionan hacia plataformas más digitales y flexibles, la PES se perfilan como una de las fragatas más avanzadas de América Latina en cuanto a diseño, versatilidad y capacidad de adaptación ante diversos escenarios operativos.

Diseño moderno que cumple estándares internacionales

La fragata colombiana se fundamenta en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, un modelo que ha demostrado su eficacia en diversas armadas y que fue diseñado con una arquitectura modular. Esta característica posibilita la integración progresiva de sistemas de combate, sensores y tecnología, facilitando así futuras modernizaciones sin necesidad de rediseñar la plataforma.

Con unas dimensiones de 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES combina adecuadamente tamaño, estabilidad y eficiencia operativa. Su construcción, realizada con 52 bloques de acero naval, optimiza los procesos industriales y reafirma a Cotecmar como un astillero capaz de abordar proyectos de alta complejidad tecnológica.

Avanza en el país el buque de guerra nacional pionero: el más poderoso de América latina con tecnología bélica de última generación. Pucará Defensa

Buques de la Armada: versátiles para múltiples misiones navales

La versatilidad de la Plataforma Estratégica de Superficie potencia la capacidad de respuesta de la Armada de Colombia ante amenazas de diversos tipos, evitando la necesidad de buques especializados para las diferentes misiones.

Se ha diseñado como un buque multipropósito, que puede realizar múltiples tareas, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Su estructura le permite operar en contextos de defensa naval así como en actividades de seguridad marítima y cooperación internacional.

Entre las funciones más relevantes que se han previsto para esta plataforma, destacan:

Guerra antisuperficie, antisubmarina y antiaérea.

Control y vigilancia del espacio marítimo.

Protección de rutas comerciales y puertos estratégicos.

Apoyo a operaciones internacionales y ejercicios combinados.

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Tecnología y estrategia hacia la autonomía industrial

Asimismo, el programa refuerza la autonomía industrial del país. La construcción local posibilitará el desarrollo de capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, lo que conducirá a una reducción de costos y a una menor dependencia externa. Mediante la proyección de cuatro fragatas, Colombia experimenta un avance cualitativo en su estrategia naval y se establece como un actor significativo en la industria de defensa regional.

Más allá de su capacidad operativa, el valor estratégico de la fragata radica en su nivel de integración tecnológica y en su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará debidamente preparada para operar con estándares compatibles con la OTAN, lo que facilitará la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas.