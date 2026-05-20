Qué puede pasar con una cuenta bancaria olvidada durante años y qué deben revisar los titulares para evitar problemas con sus fondos.

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Tener una cuenta bancaria abierta no significa que el dinero permanezca allí de forma indefinida sin consecuencias. En España, la ley contempla qué ocurre cuando un saldo queda olvidado durante años y ningún titular realiza operaciones, reclamaciones o gestiones que demuestren que sigue ejerciendo su derecho sobre esos fondos.

El requisito clave está en el plazo: deben haberse realizado movimientos bancarios o alguna gestión por parte del interesado dentro de los últimos 20 años. Si eso no ocurre, el saldo puede considerarse en presunción de abandono y pasar al Estado, según explica el Banco de España y recoge la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

Una cuenta bancaria sin uso durante demasiado tiempo puede generar dudas sobre el estado del dinero depositado. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Estado puede quedarse con el dinero de una cuenta sin movimientos durante 20 años

El Banco de España lo explica de forma directa: una cuenta se considera legalmente abandonada después de 20 años sin que el titular haga ningún movimiento. En ese caso, el dinero existente pasa a ser propiedad del Estado.

La base legal aparece en el artículo 18 de la Ley 33/2003, que establece que corresponden a la Administración General del Estado los valores, el dinero y demás bienes muebles depositados en entidades financieras cuando no se haya practicado ninguna gestión por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años.

La norma alcanza a saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro y otros instrumentos similares abiertos en bancos, entidades de crédito, sociedades o agencias de valores. Es decir, no se limita a una cuenta olvidada con poco dinero: también puede afectar depósitos, valores u otros bienes financieros si se cumplen las condiciones legales de abandono.

Qué movimientos sirven para evitar que una cuenta sea considerada abandonada

El punto central es que exista una actuación del titular o de los interesados que demuestre el ejercicio del derecho de propiedad. El Banco de España señala que una cuenta se considera inactiva cuando no registra operaciones como transferencias, ingresos, pagos o cualquier otra operación bancaria durante 20 años consecutivos.

Por eso, no se trata solo de mirar el saldo. Una cuenta puede seguir abierta, pero si nadie la usa, nadie consulta, nadie reclama y no hay operaciones durante dos décadas, el banco puede iniciar el procedimiento para tratarla como cuenta abandonada. La clave está en que haya alguna gestión reconocible por parte del titular o de quienes tengan derecho sobre esos fondos.

Antes de transferir el dinero al Estado, la entidad debe comprobar que no se ha realizado ningún movimiento ni gestión del titular. También debe notificar al titular al menos tres meses antes de que se cumpla el plazo de 20 años, mediante correo certificado o medio análogo enviado a la dirección que conste en el banco. Esa notificación puede no hacerse si su coste supera previsiblemente el importe de los fondos.

Qué deben hacer los bancos antes de enviar esos saldos a Hacienda

El procedimiento no depende de una decisión informal del banco. La sede electrónica de Hacienda recoge un trámite específico para la comunicación por las entidades financieras de bienes muebles y saldos abandonados, con incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado cuando no se haya practicado gestión alguna durante 20 años.

El órgano responsable es la Dirección General del Patrimonio del Estado. Las entidades financieras deben comunicar la relación de valores, dinero y bienes muebles en situación de abandono, y esa comunicación se realiza conforme a la Orden EHA/3291/2008. Hacienda indica, además, que las comunicaciones deben presentarse dentro del primer trimestre de cada año natural.

La Ley 33/2003 también fija el destino de esos fondos. El efectivo y los saldos de cuentas y libretas incorporados al Estado deben financiar programas dirigidos a mejorar las condiciones educativas de las personas con discapacidad y a extender la accesibilidad universal de entornos, bienes, servicios y procesos.

Mantener actualizados los datos y operar la cuenta ayuda a evitar que un saldo quede en situación de abandono legal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para evitar problemas, los titulares y herederos deben revisar cuentas antiguas, conservar documentación bancaria y actualizar los datos de contacto. También conviene comprobar si existen libretas, depósitos o productos financieros abiertos por familiares fallecidos. Una cuenta olvidada durante años puede parecer inofensiva, pero el plazo de 20 años sin movimientos tiene efectos reales: si nadie ejerce derechos sobre esos fondos, el dinero puede terminar legalmente en manos del Estado.