En otro gesto desafiante contra la Argentina, la administración inglesa de las Islas Malvinas avanzó en el proceso de exploración off shore de petróleo en aguas del Atlántico Sur en disputa y al mismo tiempo lanzó una convocatoria para reclutar a un "CEO gubernamental".

Luego de una reunión en el Consejo Ejecutivo de la Islas Malvinas que se hizo el lunes pasado se lanzó una consulta pública hasta el 5 de agosto, referida a la " Declaración de Impacto Medioambiental EIS", del yacimiento de Sea Lion en la Área de Desarrollo del norte de las Malvinas, Fase 1y Fase 2, la cual fuera sometida por Navitas Petroleum Development y Production.

De esta manera, los isleños avanzaron en forma unilateral en un nuevo proceso de exploración petrolera que desafía al reclamo de soberanía de argentina en Malvinas. De hecho, la canciller Diana Mondino expuso la semana pasada en él Comité de descolonización de la ONU donde volvió a reclamar por la soberanía argentina en las islas, cuestionó la posición de ocupación ilegal de Gran Bretaña y reclamó el uso de recursos naturales para la argentina.



No obstante, la secretaria de Malvinas y Antártida, Paola Di Chiaro, que depende la Cancillería no quiso responder a El Cronista la posición oficial del gobierno ante este nuevo avance de exploración off shore de los isleños en aguas en disputa.

La administración inglesa de Malvinas informó que el nuevo desarrollo de exploración petrolera nuevo está localizado a 220kms norte de las Islas, involucra la perforación de 23 pozos y la producción de más de 300 millones de barriles de petróleo durante más de treinta años, mediante el empleo de una Plataforma Flotante de Almacenaje para cargar a buques cisternas, más comúnmente conocida en la industria como una FPSO.

Todo este proceso se lleva adelante en el Departamento de Recursos Minerales de las islas y para la Argentina constituye un desafío al reclamo de soberanía ya que se encuentra en el espacio de aguas en disputa.

En busca de un "CEO oficial"

Por otra parte, la administración isleña publicó un aviso en el semanario Penguin News ofreciendo el trabajo de "CEO, Administrador General del aparato gubernamental" con un salario anual bruto que comienza en £142.700 (unos 170.000 dólares).

En el enunciado de pedido de este trabajo inusual los isleños piden que las tareas sean para un "consejo estratégico y conducción en materia de políticas a los miembros electos de la Asamblea Legislativa".

También se propone que este CEO oficial ofrezca "asesoramiento y apoyo al Gobernador, o conduciendo y dirigiendo el Servicio Civil del gobierno de las islas Falklands (Malvinas)". En tanto se destacó que se trata de un "trabajo multifacético, que ofrece desafío a un líder realizado acostumbrado a trabajar efectivamente en el intercambio político y expuesto a un amplio y diverso abanico de partes interesadas".

En las características exigidas para este "CEO oficial " se "debe estar alerta a, e involucrarse con el cambiante panorama externo a la vez que asegura su foco en mejorar el desempeño del aparato de gobierno, en la transformación y entrega a lo ancho del gobierno para asegurarse" que las islas estén bien ubicadas como para "capitalizar y reafirmar su posición en el mundo".

La administración isleña está conformada por un gobernador dispuesto por Gran Bretaña y una Asamblea Legislativa. Pero este "CEO oficial" tendrá "un papel de representación, contribuyendo naturalmente a la reputación de las Islas tanto a nivel nacional como internacional".

Entre los requisitos pedidos se plantea se "un líder senior y con apreciación del Servicio Público y sus valores, se hará necesario traducir su experiencia en asegurar un servicio público que permite a todos los miembros de esta comunidad única, prosperar y alcanzar su potencial".

El puesto se ofrece en un tiempo fijo de hasta cuatro años inicialmente, con la posibilidad de una extensión de otro año más.