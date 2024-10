Macri, lapidario sobre Milei en Córdoba: "Tenía una..."

El expresidente Mauricio Macri habló este lunes en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde entre otras cosas se refirió a lo que él denominó la "tromba libertaria", el presidente Javier Milei y su no a Maradona. Esto además de "retar" en vivo a uno de sus diputados.

"Hay varios diputados del PRO que hicieron una labor increíble sosteniendo el veto y aprobando la Ley Bases. Aunque tal vez no fueron lo suficientemente reconocidos y en el clima de respeto que debería ser, porque bueno, los libertarios son un poquito así como una tromba", afirmó Macri.

En este sentido, advirtió que "la gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. El presidente Javier Milei practica el sincericidio, la autenticidad, no tiene dos discursos".

Y agregó: "Él es frontal, y a veces demasiado duro, e incluso violento para algunos. Tal vez los 'viejos meados' creemos en otro tipo de forma".

Sin embargo, al mismo tiempo aprovechó para criticar duramente a uno de sus legisladores. "Lamento mucho que el presidente de nuestro partido, Oscar Agost Carreño, vote sistemáticamente en contra de lo que vota su partido. Es algo extraño que tenemos que resolver en su momento, porque no puede ser presidente de nuestro partido alguien que no comulga con nuestras ideas".

En este sentido, también le hizo un tiro por elevación a la Unión Cívica Radical, su antigua aliada en Juntos por el Cambio. "También los radicales, aunque parcialmente, han apoyado a este Gobierno, pero algo es algo", señaló Macri.

A su vez, enfatizó que "acompañamos a este gobierno con generosidad, altura y honestidad. Y para aquellos berretas que hablan de que queremos cargos, nosotros no vinimos a la política para obtener cargos sino para que el Estado esté al servicio de la gente. En donde gobernamos casi todos los aspectos de la vida de la gente mejoraron".

Asimismo, el exmandatario recordó una decisión que tomó durante su paso por el fútbol: "Hace muchos años lo descubrí, y Boca me lo confirmó, cuando decidí no darle la dirección técnica a Maradona, que a veces hacer lo correcto por más que no parezca lo conveniente a la larga termina siendo lo conveniente".