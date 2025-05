Mauricio Macri culpó a la baja participación, la nacionalización de la campaña y al "exitismo" por la derrota del PRO en la Ciudad

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas porteñas, Mauricio Macri reconoció la derrota del PRO frente a La Libertad Avanza y atribuyó el traspié a la estrategia adoptada en la campaña y al contexto político nacional. "La Ciudad no era la prioridad y no fue el debate que ellos querían tener", afirmó el expresidente en una entrevista en TN, en alusión a los votantes que optaron por los libertarios o decidieron no participar de la elección.

Según Macri, el escaso nivel de participación respondió a una "pelea que la gente consideró innecesaria". También reconoció que parte del electorado histórico del PRO eligió apoyar a Javier Milei para sostener el rumbo económico. "Cinco que me crucé, que son un montón, sobre diez, me dijeron: está todo bien con el PRO, pero en esta elección vamos con el ´Peluca´, porque nos pidió que le apoyemos para que el plan económico continúe", relató.

El líder del PRO sostuvo que el oficialismo nacional logró instalar un eje de campaña que desplazó la discusión local. "Se metió otro tema nacional en el medio como Ficha Limpia, que también tapó la discusión de la Ciudad", afirmó. También reprochó la decisión de competir sin un acuerdo con La Libertad Avanza: "Si no hubiésemos puesto la energía en esto y hubiésemos ido en un acuerdo como se planteó de entrada, hoy estaríamos festejando 50 y pico a 28".

En ese sentido, insistió en que no se trata de integrar un mismo espacio, sino de coordinar acciones en un marco de respeto. "Así como hemos venido en las últimas semanas o meses, sin ningún tipo de respeto no se puede", señaló. Y agregó: "Nosotros no compartimos estas formas tan violentas de comunicarse. Es una forma distinta".

Al analizar la campaña, Macri consideró que el oficialismo nacional apostó fuerte en la Ciudad. "Es en el único lugar donde el Presidente se metió personalmente, puso todo", evaluó. En contraste, defendió la posición del PRO: "Lo que construimos nunca tuvo personalismo. Fue algo más organizado, meritocrático, interno".

Respecto al futuro del partido, sostuvo que será momento de reorganizarse, con nuevos liderazgos. "Sería apoyar a los candidatos de mi segunda generación en el partido, como Silvia Lospennato. Sana, expresa los valores que queremos, preparada, seria, profesional, honesta", sostuvo. También señaló que "hay una segunda y tercera generación del PRO" a la que se escuchará antes de tomar decisiones.

Macri rechazó categóricamente cualquier posibilidad de ser candidato. "Le he dicho que no tengo vocación de ser candidato", enfatizó. Y criticó con dureza la estrategia del oficialismo durante la campaña: "No hablaron ni de Cristina, ni de Alberto, ni de Massa. Solamente se dedicaron a pegarle al PRO".

El expresidente también apuntó contra el tono confrontativo del gobierno libertario. "No me puedo desdecir. En el mediano y largo plazo no alcanza con bajar la inflación. La inflación es un punto de partida, no un punto de llegada", afirmó. Y advirtió que el desarrollo económico requiere "instituciones creíbles, manejadas por gente proba, con cualidades, capacidades, trayectoria y no prontuarios".

Por último, Macri se mostró dispuesto a conversar con el gobierno, pero solo si hay respeto mutuo. "Si hay respeto, nosotros estamos dispuestos a ver hacia dónde vamos. Pero igual tomémonos una semana. Esto ha sido muy duro", cerró.

El PRO frente al espejo: entre el apoyo a Milei y el costo de sus propias fracturas

"Había que sacar la ley Bases, el PRO la sacó. Había que defender el DNU, el PRO lo defendió", enumeró con firmeza Mauricio Macri. "Los dos vetos para no ir al desorden macroeconómico, los tuvo. El DNU para el fondo, los tuvo. Así que el PRO nunca va a ser un problema".

La derrota en la Ciudad de Buenos Aires -el bastión histórico del macrismo- caló hondo. "Perdimos en la Ciudad de Buenos Aires, el lugar donde nunca creímos que íbamos a perder. Es una elección. La Ciudad tiene una dinámica, hay que saber administrarla, es compleja y los vecinos están mirando, son muy exigentes".

Sin embargo, la crítica más ácida estuvo dirigida a Horacio Rodríguez Larreta, a quien apuntó sin rodeos, tras el comentario de un periodista que le dijo ‘que Larreta salió muy sonriente, dijo 'volvimos'. Estaba contento con su cuarto puesto y con su 8%. Estaba feliz". ¿Vos le creíste? No me digas que vos le creíste. Tan inocente no te hago, ¿no?"

Macri fue todavía más directo al evaluar el rol del exjefe de Gobierno porteño: "Él está muy mal, muy mal, por haber traicionado su propio partido". Y trazó una distinción: "Una cosa es querer reemplazar a aquel que lo fundó, como fue en mi caso. Nunca me creyó que no iba a ser candidato. Pero ahora se enfrentó a todos aquellos que trabajaron con él y lo hicieron a él jefe de Gobierno. Está descalificado humanamente con lo que ha hecho".

Un mensaje para Milei: firmeza sí, pero con instituciones

Con una mirada de largo plazo, Macri insistió en que "la Argentina no va a salir adelante hasta que no tenga una alternativa que diga ‘yo tengo matices, pero el rumbo es el mismo'". Y volvió sobre una de sus ideas fuerza: "No va a venir a invertir nadie en Argentina si todo pasa por una persona y no por un sistema institucional". Por eso puso el foco en la necesidad de profesionalizar el Estado: "Cuando alguien venga a invertir, tiene que haber alguien profesional, serio, honesto que le diga: 'Venga por acá, vengan sus papeles, acá les firmo, nadie le va a pedir nada raro'".

Según su visión, el kirchnerismo "volvió a destruir el Estado", pero advirtió que el gobierno de Milei aún no avanzó en revertir esa situación: "Tiene mandato para cerrar empresas del Estado, y no cerró ninguna; para privatizar, y no privatizó ninguna". También pidió realismo: "Creerse que uno ha llegado a un lugar es como haberse creído que por firmar un acuerdo con el Fondo llegaste a un lugar". Y señaló que el camino recién empieza. "Trazaste una hoja de ruta y hay que seguir adelante".

"Yo dejo de llorar si vos dejás de llorar"

Al ser consultado por el calificativo de "llorón" que Milei usó en su contra, Macri optó por la ironía: "Yo le hago una propuesta a Javier. Yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno, y vos dejás de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas. Hacemos un acuerdo". "Lo importante es que te ayuden, no que pierdan su identidad" Macri sostuvo que la clave es "sumar" sin exigir la subordinación total de los aliados. "Hay que tratar de sumar y no obligarle a todo el mundo a perder su identidad. Lo importante es que te ayuden". Y puso como ejemplo a los diputados del PRO: "Gente sana que no especula, que privilegia la situación de todos los argentinos".