"Macho de Twitter" y "enfermos mentales": los condimentos del primer cruce de la izquierda y los liberales en Diputados

El diputado liberal José Luis Espert y la legisladora de izquierda Myriam Bregman, quienes participan actualmente del debate por el Presupuesto 2022; el primero de ambos legisladores para su período de cuatro años en el Congreso, ya se cruzaron en la Cámara Baja a raíz de sus diferencias ideológicas opuestas.

En el debate que comenzó este jueves al mediodía y aún se sostiene, Bregman le reclamó de forma directa a Espert su crítica a la izquierda emitida en sus redes sociales el pasado sábado, cuando el Frente de Izquierda (FIT) y otras organizaciones sociales llevaron a cabo una movilización en repudio al acuerdo que el Gobierno Nacional busca cerrar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su momento, el liberal publicó en Twitter el siguiente comentario que Bregman leyó a su turno en el Congreso: "Años y años siendo diputados, concejales, etc. viviendo del Estado, del laburo de los trabajadores que ellos dicen defender, cagándoles en realidad la vida cortando calles, avenidas y rompiendo todo a su paso. Más perversos no se consiguen. Lacras".

En una crítica directa a su ahora compañero de legislatura, Bregman aseguró que la publicación de Espert en redes no se trató de "un exabrupto al pasar" ya que el economista continuó agregando "epítetos" contra la izquierda en diversas participaciones en programas de TV: "A lacras le puso perverso y algunos otros que la verdad merecen un repudio especial, como llamarnos 'enfermos mentales'. Para el señor Espert, un insulto válido es 'enfermos mentales' ", estalló la abogada del FIT.

Además, la legisladora tildó a este cruce como una "cuestión de privilegio" ya que considera que los dichos de Espert no sólo ofenden a los representantes de la izquierda sino también a todos los que se movilizaron ese día y que, según Bregman, "llenaron la plaza diciéndole que 'no al FMI'". Y se indignó: " A todos ofende con estos agravios . A las organizaciones de derechos humanos".

En su discurso, la abogada continuó: "No le huimos al debate, a ninguna pelea política, pero estos son agravios personales. Tenemos intereses irreconciliables con el diputado Espert y con todos los liberales. Pero esas expresiones de macho de Twitter la verdad que me tienen bastante cansada".

En esta línea, Bregman recordó el video que se viralizó en redes sociales en el que Espert utiliza un caño en el piso para burlarse del diputado del FIT Nicolás del Caño y sus resultados inferiores a los del liberal en las elecciones de noviembre: "Parece un adolescente que hace chistes en Tik Tok, la verdad que nos parecen que no corresponden porque ofenden a todos", se quejó la legisladora.

A su turno, el economista no dudó en contestarle a Bregman y ratificó su publicación en las redes sociales: "No me arrepiento de nada de lo que dije. Lo dije perfectamente consciente, lo pienso, lo ratifico ", recalcó Espert.

No obstante, pese a las enormes diferencias que sostiene con la diputada de izquierda, el economista remarcó: "Yo diría que no se haga mucho problema porque aún en las enormes disidencias que dice que tenemos, probablemente encontremos un punto en común: que vamos a votar en contra de este Presupuesto del Frente de Todos ", consignó Espert, centrándose en el tema del debate.

A pesar del puente que el liberal tendió hacia Bregman, este no dejó de expresarse nuevamente en Twitter, donde ratificó sus dichos y apuntó contra los cortes de calle: "Siempre voy a estar del lado de la gente que sufre cuando los zurdos cortan las calles de manera impune", recalcó Espert para sostener su postura.

