Luis Lacalle Pou cruzó a Alberto Fernández por el Mercosur: "Estamos en el barco, pensemos quién es la carga"

Este viernes, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou , se refirió este viernes a las diferencias que mantiene con el presidente Alberto Fernández, en un reportaje concedido a la BBC de Londres. Allí habló de la política de comercio exterior de Argentina a través del Mercosur, y sostuvo: " Estamos en el barco, hay que pensar quién es la carga ".

Lacalle Pou fue consultado sobre el planteo del mandatario argentino en marzo del año pasado durante una reunión del Mercosur cuando dijo: "No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco".

La respuesta del Presidente uruguayo fue contundente: "Estamos en el barco, hay que pensar quién es la carga. Queremos seguir adelante y lo vamos a hacer. Estamos tratando de negociar con China, Turquía, con el Reino Unido", expresó.

El mandatario uruguayo descartó la posibilidad de abandonar el bloque regional y subrayó: "Pertenecemos al Mercosur. No aceptamos el argumento de que tenemos que hacerlo todos juntos. Puedes interpretar las reglas de diferentes maneras".

Asimismo, el Lacalle Pou manifestó que Argentina y Brasil "no están dispuestos abrirse tan rápido como lo necesitamos nosotros" y recordó que "meses atrás, Brasil y Argentina tomaron una medida que no contó con nuestra aprobación y avanzaron con eso".

Y agregó: "Mi bisabuelo solía hablar de Lord Palmerston (me crucé con su estatua aquí una vez y me saqué una foto). Lord Palmerston siempre decía que los países no tienen enemigos permanentes, ni amigos permanentes. Tienen intereses permanentes".

"Entonces tengo que ser jefe de Estado de todo mi país, y en mi país hay muchas opiniones. Si hago política internacional pensando en la ideología no voy para adelante. Tal vez esté teniendo algún problema con nuestro continente cuando vea algunas elecciones. No soy analista político, así que tal vez cuando deje el cargo pueda opinar mucho más", dijo Lacalle Pou.

Sobre el cultivo de marihuana

Por su parte, un momento tenso de la entrevista, fue cuando el mandatario uruguayo fue consultado si "Uruguay ha traicionado la lucha internacional contra las drogas ilegales, al ir tan lejos en el camino de no solo legalizar sino también con el Estado involucrado en la venta de marihuana".

La respuesta de Lacalle Pou fue: "Cometimos un error. Por eso no lo voté en ese momento. Ahora tenemos el sistema funcionando. Así que podemos cambiarlo, pero no podemos cambiarlo de un día para el otro, todo al mismo tiempo. No estoy de acuerdo en que se traicionó al sistema. Tenemos cooperación con otros países, estamos trabajando juntos, intercambiamos información. El narcotráfico es un crimen internacional, trabajamos con diferentes agencias, con otros países, entonces no, estamos lejos de traicionar las políticas internacionales".