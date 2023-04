Los planes y la opinión de Horacio Rodríguez Larreta tras la baja de Alberto Fernández

"Es una muestra más del fracaso de este Gobierno, de todo el kirchnerismo y de Cristina Kirchner", dijo Horacio Rodríguez Larreta en Rosario, a donde había viajado en plan de campaña. Lo hizo en una rueda de prensa a la que ya había convocado y que, por lo que se ve, decidió no levantar.

Acerca del impacto que tendrá la decisión presidencial en la economía, Larreta expresó que "peor que lo que estamos no podemos estar", aunque aclaró que "Alberto Fernández es responsable hasta el último día de su mandato. "El gobierna hasta el 10 de diciembre".

Evitando las redes y el rol de comentarista de las noticias, el precandidato presidencial decidió enfrentar la novedad política buscando demostrar que está presente frente a la crisis del Frente de Todos pero sin generar incertidumbre. "Un equilibrio delicado en un momento delicado", se explicó. Agregó: "el creía que no se iba a presentar, pero no esperaba que fuera hoy".

Efectivamente, todos lo esperaban. Algunos tenían la información de que el Presidente había tomado la decisión hace un mes. Suponían que en la reunión del PJ trascendería su renunciamiento. Un dirigente del PRO que viene del peronismo razonó que esperaba "lo que haría un buen peronista, transmitir a los principales referentes del partido las razones y sus consecuencias, los próximos pasos". Pero nada de eso sucedió.



El tuit con el video sorprendió a todos los campamentos del PRO, desde la sede del Gobierno porteño en Uspallata, hasta las oficinas del ex presidente en Acassuso, pasando por el bunker bullrichista de avenida de Mayo y el piso sobre la calle Arroyo donde planifica su campaña María Eugenia Vidal.

Habitualmente locuaz ante las novedades en la agenda nacional, Patricia Bullrich evitó pronunciarse sobre el tema. Lo decidió con su equipo que llegó a la conclusión de que no tenía sentido opinar sobre la interna del Frente de Todos.

En su caso, estaba con reuniones en CABA, así que no tuvo dificultades en analizar los pasos a seguir ante una aceleración del proceso electoral en el campamento enemigo.

A pesar de eso, el diputado Hernán Lombardi, parte de la campaña de Bullrich, sí se expresó. "Fue irrelevante desde el principio hasta el final. Destruyó el valor de la palabra presidencial. Nadie recordará ni lamentará al peor presidente desde 1983. Deja infinita pena y nada de gloria. Inflación al 110%. Dólar a 435. Pobreza al 45%", posteó en las redes.

En Rosario a donde realizó una recorrida junto al economista Martín Redrado, que se sumó recientemente a su equipo, cuando fue consultado por el alza del dólar de los últimos días, Larreta expresó que "es otra expresión más del fracaso de este Gobierno que no hizo más que poner parche tras parche".

"No hay rumbo, no hay plan, no hay visión de país y así estamos, sufriendo los argentinos las consecuencias", dijo. Y afirmó: "Yo voy a sacar al país adelante".