Durante junio los jubilados recibirán una batería de beneficios que potenciarán sus ingresos gracias a diversas medidas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Además del aumento por movilidad y el bono , los adultos mayores cobrarán la primera cuota del aguinaldo, el cual consta del 50% de la mejor remuneración cobrada durante el semestre.

Jubilados cobran con aumento y bono

Durante el sexto mes del año la suba por movilidad será de 2,58%, dato proveniente de la inflación registrada por el INDEC respecto al mes de abril.

La suba ya fue confirmada por la Resolución 139/2026 de ANSES y dejará una jubilación mínima de $ 403.317,99.

Sumado al incremento, se liquidará el bono de $ 70.000 a todos quienes cobren el haber básico, por lo que en total los titulares recibirán en sus cuentas un total de $ 473.317,99.

Cabe recordar que el extra solo se liquida a quienes pertenezcan a este grupo. Es decir, si corresponde un haber superior a $ 473.317,99, no habrá extra.

Aguinaldo para jubilados: cómo se calcula y cuándo se cobra

Al aumento y bono se suma la primera cuota del aguinaldo, la cual se calcula al dividir el mejor haber cobrado en el semestre entres dos.

De esta manera, un jubilado de la mínima tendrá un Salario Anual Complementario (SAC) de $ 201.698,32.

Por lo tanto, sumados los tres ítems, el monto total será de $ 675.094,95 y se cobrará según la fecha de cobro establecida por ANSES.

Cuándo empieza el calendario de pagos

El organismo ya confirmó las fechas de pago de las jubilaciones en junio para los jubilados:

Jubilados y pensionados de la mínima

Lunes 8 de junio de 2026: DNI terminados en 0.

Martes 9 de junio de 2026: DNI terminados en 1.

Miércoles 10 de junio de 2026: DNI terminados en 2.

Jueves 11 de junio de 2026: DNI terminados en 3.

Viernes 12 de junio de 2026: DNI terminados en 4.

Martes 16 de junio de 2026: DNI terminados en 5.

Miércoles 17 de junio de 2026: DNI terminados en 6.

Jueves 18 de junio de 2026: DNI terminados en 7.

Viernes 19 de junio de 2026: DNI terminados en 8.

Lunes 22 de junio de 2026: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superen la máxima: