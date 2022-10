Los sueldos se recuperan y compensan lo pérdido en 2021, pero con un componente negativo

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el porcentaje de hogares que perciben ingresos por el trabajo actual de sus miembros en la ciudad de Buenos Aires se amplió (2,0 pp), ubicándose en torno al segundo trimestre de 2019 , previo a la pandemia (76,5%). En cambio, el peso de los hogares que perciben ingresos por transferencias desde otros hogares en el último año se redujo (1,1 pp).

En el segundo trimestre del año, el empleo se recuperó en la Capital Federal, con 81.500 personas más ocupadas que en el mismo período del año anterior lo que explica una caída en la desocupación que se ubica en 8,1% y afecta a 137.000 personas, según datos de la dirección de estadísticas y censo porteña.

La Encuesta Trimestral de Ocupación e Ingresos (ETOI) arrojó que la población inactiva mayor de 10 años representa el 36,5%, unas 977.500 personas , lo que mostró una disminución, revirtiéndose el pasaje neto a la inactividad de los trimestres más centrales de 2020.

La oficina del gobierno porteño señaló que, los precios se expandieron 58,9% en el último año, por debajo del ascenso promedio de ingresos de los hogares, lo que explica en buena medida la reducción de la pobreza en relación a niveles extraordinariamente altos del mismo período del año anterior. Actualmente, esta condición afecta a 17,2% de los hogares y 23,6% de las personas.

Aunque los datos muestran recuperación de la actividad y, por ende, de la cantidad de empleo desde la oficina de estadística porteña hicieron una importante advertencia al explicar que " esto se da en un contexto de crecimiento de los trabajadores y trabajadoras ´en negro´ y de los y las cuentapropistas sin registro y/o sin regularidad en el pago" .

lo más destacado

Entre los datos analizados, desde el área de investigación marcaron que el 50,0% de los hogares cuenta con ingresos laborales exclusivamente, 21,9% solo con no laborales y 27,3% combina ingresos de ambas fuentes.

Casi uno de cada siete hogares de la Ciudad se mantiene únicamente con jubilaciones y/o pensiones

En particular, casi uno de cada siete hogares de la Ciudad de Buenos Aires se mantiene únicamente con jubilaciones y/o pensiones. En relación al mismo período del año anterior, decreció en 1,9 pp el peso de los hogares que se mantienen exclusivamente con ingresos no laborales y creció en 1,6 pp el de los que lo hacen sólo con ingresos del trabajo , lo que refleja recuperación del empleo.



Además, el 76,0% de los hogares percibe ingresos por la participación actual en el mercado de trabajo de alguno de sus miembros y 36,4% lo hace por jubilaciones, pensiones, seguro de desempleo y/o indemnizaciones, es decir, por su inserción pasada en el mercado de trabajo. "Si bien las transferencias tienen incidencias que las colocan por detrás, son significativos los guarismos de las que provienen de residentes en otros hogares (11,5%) y del Estado (6,3%)", marcó el estudio y agregó que las fuentes de ingresos de los hogares se completan con lo procedente de la propiedad de los activos (5,2%).

El 78,4% de la masa de ingresos del segundo trimestre de 2022 corresponde a ingresos laborales y el 21,6% restante a ingresos no laborales, lo que explica la centralidad del trabajo para la manutención de los hogares de la Ciudad. El peso de los ingresos laborales es similar al del segundo trimestre de 2021 (78,8%) pero es mayor al de 2019 , antes de la pandemia (74,8%), fundamentalmente por su mayor crecimiento en relación a los ingresos no laborales (jubilaciones y pensiones, en particular) desde entonces.

La mayor parte de los ingresos laborales se origina en la ocupación principal (93,1%); el resto (6,9%) corresponde a otras ocupaciones, actuales o anteriores.

En lo que respecta a los ingresos no laborales, casi $74 de cada $100 provienen de jubilaciones y/o pensiones, con un aumento de esa participación respecto al segundo trimestre de 2021 y a los niveles prepandémicos.

Asimismo, se destaca que el 49,7% de los hogares recibió préstamos en el período y 30,3% utilizó ahorros; en el primer caso, el guarismo es mayor al de un año atrás, pero en el segundo, es menor.

En tanto, la ETOI, calculó que el promedio de ingresos de la ocupación principal en el segundo trimestre del año es de $103.885 y señaló que la mitad de la población ocupada tiene un ingreso en su ocupación principal de $80.000 o menos. "El aumento medio de estos ingresos es de 66,2% en el período, pero cabe advertir de las grandes disparidades al interior de la población ocupada", señala el documento.

La suba se da con un crecimiento simultáneo en la cantidad de población ocupada con ingresos (6,3%), especialmente, entre la asalariada sin descuento jubilatorio y la que trabaja por cuenta propia sin registro y/o sin regularidad en el pago.

El empleo en el sector privado, que comprende a tres de cada cuatro integrantes de la población ocupada con ingresos, se expande respecto al mismo período del año anterior (7,1%), con un aumento de los ingresos (67,9%) que queda por arriba del promedio . El sector público, por su parte, marca ascensos de ingresos del 65,9%.