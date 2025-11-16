La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) presentó oficialmente el Black Week Nacional Mayorista, una iniciativa que busca reactivar las ventas en un contexto económico desafiante para el sector.

Durante siete días consecutivos, los comercios mayoristas adheridos ofrecerán descuentos de hasta el 40% en productos de consumo masivo .

¿Cómo funciona el Black Week Mayorista?

Los consumidores y comerciantes minoristas podrán acceder a las promociones tanto en puntos de venta físicos como a través de plataformas online. Para facilitar la búsqueda de ofertas, CADAM habilitó un mapa interactivo donde se pueden consultar las promociones vigentes según la ubicación geográfica.

La propuesta incluye descuentos especiales en:

Productos de almacén y despensa.

Bebidas y lácteos.

Artículos de limpieza e higiene personal.

Otros productos de consumo masivo.

Un sector que busca recuperarse

Según datos de consultoras privadas del sector, las ventas mayoristas registraron una caída del 5,4% durante el primer semestre de 2025. Este descenso refleja el impacto de la recesión económica en uno de los eslabones clave de la cadena de comercialización argentina.

“Necesitamos generar un efecto multiplicador que beneficie a toda la cadena de valor”, explicaron desde CADAM. La estrategia apunta a que los descuentos lleguen desde los fabricantes hasta el consumidor final, pasando por distribuidores, mayoristas y comercios de cercanía.

El desafío del comercio tradicional argentino

El Black Week Nacional Mayorista pone especial énfasis en fortalecer al comercio de proximidad: almacenes, autoservicios de barrio y pequeños comerciantes que continúan siendo fundamentales para el abastecimiento diario de miles de argentinos .

“Queremos que las cuentas en rojo pasen a negro” , señalaron desde la organización, haciendo referencia al origen del término “Black Friday” y su significado contable: el momento en que los balances empresariales pasan de números negativos a positivos.

Reclamos del sector: reforma fiscal y laboral

Sin embargo, los representantes del comercio mayorista advirtieron que las promociones no son suficientes sin cambios estructurales. Desde CADAM manifestaron la necesidad urgente de una reforma fiscal y laboral que reduzca la carga impositiva sobre el sector.

“Los sueldos no alcanzan para llegar a fin de mes, y los comerciantes están ahogados con aportes obligatorios que encarecen la contratación de personal, no benefician realmente al trabajador y terminan trasladándose a los precios finales”, destacaron voceros del sector.

Este reclamo se suma al debate nacional sobre la necesidad de modernizar el sistema impositivo argentino, especialmente en un contexto donde la presión tributaria afecta directamente la competitividad de las pequeñas y medianas empresas comerciales.

¿Dónde consultar las ofertas?

Para aprovechar las promociones del Black Week Nacional Mayorista, los interesados pueden:

Ingresar al sitio web oficial: https://www.cadam.com.ar/actividades/black-mayorista Consultar el mapa interactivo de comercios adheridos Verificar las ofertas vigentes por zona geográfica Visitar directamente los puntos de venta mayoristas participantes

La iniciativa representa un esfuerzo coordinado entre fabricantes, distribuidores y mayoristas para dinamizar el consumo interno en un momento crítico para la economía argentina, donde cada peso cuenta y las promociones pueden marcar la diferencia tanto para comerciantes como para consumidores finales.