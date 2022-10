Litio, minería y alimentos: Santiago Cafiero se reunió con primer ministro y empresarios coreanos para pactar ejes claves

El canciller Santiago Cafiero y el Primer Ministro coreano Han Duck-soo, presidieron este viernes en el Palacio San Martín un desayuno de trabajo junto a un grupo de empresarios de ese país, en el que hablaron de inversiones en materia de litio, energías renovables y alimentos, informaron oficialmente.

El encuentro de trabajo, denominado "Presente y Futuro de la Relación Económica Bilateral", se realizó en el marco de la celebración del 60° aniversario de relaciones diplomáticas con la República de Corea, y en forma previa al encuentro que el presidente Alberto Fernández mantuvo ese mediodía con el primer ministro coreano en la Casa Rosada.

Corea del Sur-Argentina: una alianza estratégica por alimentos, litio y economía verde



En el encuentro, Cafiero señaló que "hoy nos toca afianzar la relación bilateral con una agenda de trabajo que busca revincularnos y avanzar en el marco de los 60 años de las relaciones diplomáticas, para proyectar 60 años más. Esto debe contemplar aspectos que son esenciales para nuestros lazos: afianzar la cooperación, los vínculos culturales, intercambiar experiencias y trayectorias y ver cómo podemos seguir entrelazando los desafíos que tenemos en un mundo con tanta incertidumbre, para avanzar en desarrollos económicos equilibrados y balanceados".

El canciller Santiago Cafiero y el Primer Ministro coreano Han Duck-soo.

"La Argentina como productor y proveedor estable de alimentos, energía y minerales estratégicos, con su entramado científico - tecnológico, con su desarrollo farmacéutico, tiene mucho para afianzar relaciones comerciales que vayan más allá del gran crecimiento que del 2002 al 2021 tuvo nuestro intercambio, que creció exponencialmente llegando a los 2300 millones de dólares el año pasado, pero también vemos que está demasiado sectorizado y debemos ampliar esas relaciones; tenemos desafíos que vinculan a nuestro sector tecnológico con el de Corea, como el tema satelital, industrias para la defensa, entre otros" remarcó el Canciller.

La Cancillería argentina recordó que las relaciones comerciales entre ambos países se han desarrollado favorablemente, mostrando un crecimiento exponencial pasando de un comercio bilateral total de aproximadamente u$s 400 millones en el año 2002 a un comercio total de u$s 2.368 millones en el año 2021 (con exportaciones argentinas por u$s 1.720 millones e importaciones desde Corea de u$s 648 millones).



La foto protocolar del encuentro difundida por Cancillería.

Todesca Bocco destacó que "la Argentina está dispuesta a trabajar con todas las empresas y desarrollar proyectos. Nuestro objetivo es muy claro: necesitamos localizar inversiones en nuestro país, generar trabajo, exportar, diversificar nuestra matriz exportadora. Somos un socio potente, confiable, un país que vive en paz y que es una plataforma de producción de alimentos y energía. Tenemos además capacidades científico tecnológicas aplicadas que nos convierten en un socio importante. Para nosotros Corea es un socio estratégico, y ese es el modo en que queremos transitar los próximos 60 años: hidrógeno, litio, farma, electrónica y economía verde y circular son palabras que marcan ese camino".



Quiénes estuvieron presentes

Por la parte argentina participaron la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; el embajador argentino ante Corea, Alfredo Bascou; el Subsecretario de Promoción de Comercio e Inversiones, Guillermo Merediz; el Subsecretario de Negociaciones Económicas Multilaterales y Bilaterales, Ramiro Odorqui; Subsecretario del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales, Federico Perini; el Director Nacional de Misiones Oficiales, Ramiro Velloso, funcionarios de la Dirección Nacional de Relaciones Económicas Bilaterales, de la Dirección de Relaciones Económicas con Asia y Oceanía, y de la Dirección de Asía y Oceanía.

Por la parte coreana asistieron CHO Hyundong, Viceministro de Relaciones Exteriores; JANG Myung-soo, Embajador coreano en la República Argentina; PARK Sung Keun, Jefe de gabinete del Primer Ministro;. KANG Jae Kwon, Asesor de Política Exterior del Primer Ministro; AHN Sung-il, Viceministro de Comercio Internacional y Asuntos Legales; CHOI Jong-uk, Director General de Asuntos Latinoamericanos y del Caribe; PARK Jung Wook, Viceministro del Comité para la Expo 2030 Busán y JUNG Hyunchul, Director General de Cooperación Internacional.

Por parte del sector privado argentino participaron directivos de AySA; Biogésesis Bagó; Bodega Catena Zapata; Grupo Peñaflor (Trapiche); Conarpesa; Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) Goldmund S.A. (comercializa con la marca Peabody); Fundación Pro Tejer; y Techint.



Del sector privado coreano participaron directivos de la Agencia de Promoción de Comercio e Inversiones de Corea (Kotra); Cheil Worldwide; Hansung AR S.A; Hyundai Motor Group; Korean Register of Shipping; LG Electronics Argentina S.A; Pantos Logistics AR S.A (LX); Posco International Corporation; Posco S.A; Samsung Electronics Argentina S.A.