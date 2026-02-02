El Gobierno argentino confirmó este lunes la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que había sido detenido de manera arbitraria en Venezuela, y volvió a reclamar al régimen de Nicolás Maduro por la situación de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que continúa privado de su libertad, junto a Germán Giuliani.

La información fue difundida por la Cancillería, a través de un comunicado firmado por el canciller Pablo Quirno, quien señaló que “Gustavo Gabriel Rivara, ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria, ha sido liberado”.

Según precisó, tras recuperar la libertad Rivara mantuvo contacto permanente con autoridades argentinas y este lunes se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde recibió asistencia consular y la emisión de documentación personal.

Nacido en 1973, Rivara fue detenido en el “helicoide”, un centro creado por el madurismo. Testimonios de liberados afirmaban que el argentino mostraba signos de deterioro psicológico.

Desde el Palacio San Martín indicaron que la Cancillería “sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo.

Reclamo por Nahuel Gallo

En el mismo comunicado, el Gobierno argentino reiteró su reclamo por la inmediata liberación de Nahuel Gallo, gendarme detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, y de Germán Giuliani, abogado penalista arrestado en 2025.

Ambos casos son considerados por la administración argentina como detenciones ilegales, sin garantías judiciales ni acceso pleno a asistencia consular.

“El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad”, afirmó Quirno.

El caso de Gallo genera especial preocupación en el Ejecutivo y en organismos de derechos humanos. El gendarme fue detenido cuando intentaba ingresar al país para visitar a su familia y, desde entonces, su situación permanece rodeada de hermetismo, con escasa información oficial por parte de las autoridades venezolanas.

Contexto regional y diplomático

La liberación de Rivara se produce en un escenario regional marcado por denuncias internacionales sobre detenciones arbitrarias y presos políticos en Venezuela, así como por gestiones diplomáticas de distintos países para lograr la liberación de sus ciudadanos.

Desde el Gobierno argentino sostienen que continuarán utilizando canales diplomáticos y organismos internacionales para exigir garantías básicas, respeto al debido proceso y la liberación de los detenidos.