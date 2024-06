Fue uno de los días de mayor tensión para Javier Milei en el gobierno. La sesión del Senado donde ayer se aprobó la Ley Bases con un Congreso rodeado de violencia en las calles, encendidos discursos opositores y el voto de desempate de Victoria Villarruel cristalizó lo que piensa el Presidente: que hay un sector "destituyente" de la "casta política" que buscó "un golpe de Estado" y que el Gobierno seguirá adelante con su plan económico .

El Presidente siguió la mayor parte de la jornada desde Olivos todo lo que ocurría en el Congreso. Postergó incluso hasta la madrugada su salida hacia la cumbre del G7 en Italia para evitar un empate en el Senado y que la vicepresidenta pueda votar. Esto fue acodado de antemano y buscó evitar es escándalo de una derrota total del oficialismo en el Congreso.

Milei elogió el operativo de seguridad de Patricia Bullrich que reprimió a los manifestantes alrededor del Congreso y la Casa Rosada destacó en un comunicado que las fuerzas de seguridad que reprimieron "a los grupos terroristas" que intentaron "perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación".

La dura jornada de tensión en el Congreso no le impidió a Milei ofrecer dos mensajes a empresarios. Uno por la mañana en la ExpoEFI donde planteó que para quebrar su objetivo lo "van a tener que sacar muerto de la Rosada". Otro por la tarde en el Hilton donde abogó por su reelección: "esperamos que si seguimos teniendo el éxito del modo que lo estamos teniendo tengamos dos mandatos y empezar la era liberal", dijo.

Como contrapartida a esto, el Gobierno adelantó que una vez que se sancione la ley convocará a los legisladores y gobernadores que acompañaron a Milei a consensuar el denominado Pacto de Mayo con 10 políticas "refundacionales" de la Argentina.

Gobernabilidad en juego

En medio de todo esto se desarrollaron los hechos del Senado. Ahora vendrá el debate en Diputados para insistir con el proyecto original o ratificar lo avalado por el Senado.

Sin embargo, Milei no cree que un traspié en el Congreso y la ausencia de leyes por ahora sean símbolo de falta de gobernabilidad. "La mayor forma de demostrar poder y gobernabilidad está dado por el voto popular que eligió al Presidente", explicó a El Cronista un destacado funcionario de la Casa Rosada.

Milei delegó en Villarruel, en el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y en vicejefe de Gabinete, José Rolandi, todas las negociaciones con la oposición dialoguista del Senado para introducir cambios en la Ley Bases. También Santiago Caputo intervino en el visto final.

Pero el Presidente fijó un límite estricto a esas negociaciones: la delegación de facultades del Congreso en el Ejecutivo y el plan de promoción de inversiones RIGI. Cree que eso forma parte del "corazón central" de la ley Bases y que anular eso sería "desnaturalizar" la iniciativa que ya sufrió más de un centenar de artículos recortados.

Por este motivo Milei cree que se debería insistir con el proyecto que se aprobó en Diputados que tiene menos cambios y contempla gran parte de su espíritu original. Esa es la orden que impartió a Francos.

Operativo de seguridad

El Presidente siguió con preocupación y malestar las escenas de violencia que se vieron en el campo de batalla de las inmediaciones del Congreso. "Es una bestialidad", dijo un funcionario del entorno de Milei al evaluar la quema de un móvil de prensa de Cadena 3 y de otros vehículos. En la Casa Rosada atribuyeron esos hechos a "los referentes de la izquierda y un sector del kirchnerismo destituyente" que buscó frenar la ley Bases en el Senado.

La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación... — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) June 12, 2024

Milei se comunicó en forma permanente con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para saber de primera mano lo que iba ocurriendo en el Congreso. La elogió públicamente en varias oportunidades a lo largo del día.

En las inmediaciones del Congreso hubo más de 30 detenidos y un gran despliegue policial de las cuatro fuerzas (Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal).

El jefe de Estado se mostró satisfecho con el operativo montado por la Federal y cree que se actuó correctamente. En el Gobierno compararon los hechos de ayer con los desmanes que hubo en 2017 en el Congreso cuando Mauricio Macri llevó la ley de reforma jubilatoria. Peor aún: la Oficina de Comunicación presidencial habló de un "intento de golpe de Estado", calificativo que varios funcionarios no comparten en la intimidad y evaluaron como "exagerado".

Ahora Milei cree que sigue presente una "casta política" que no quiere que la Argentina salga de la crisis. A los efectos prácticos el presidente insistirá en su receta. No se detendrá e incluso los allegados a Milei creen que se podrá seguir gobernado por decreto para sustentar cuatro ejes: la baja de la inflación, contención social con planes sociales, garantías en la macroeconomía y rigidez en la seguridad en las calles.