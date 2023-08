Qué piensan los argentinos de la democracia y dónde se ubica el país en el ranking latinoamericano

La elección de una figura como Javier Milei en el marco de las primarias, con fuertes postulados sobre el rol del Estado y derechos garantizados en la Argentina como la salud y la educación pública y gratuita, volvió a encender el debate respecto a la valoración de la democracia en la Argentina y la región. En particular luego que otras figuras polémicas con discursos de fuerte carga contra las minorías como el dirigente chileno José Antonio Kast o el expresidente Jair Bolsonaro, salieran a celebrar su victoria como propia.

A fines de julio se publicó una parte del informe anual Latinobarómetro, un estudio de opinión pública que mide las percepciones de los ciudadanos de 18 países de América Latina, incluyendo a Argentina. Las opiniones vertidas en el extenso documento pueden servir como una foto de un momento histórico de la región.

El estudio es realizado por la Corporación Latinobarómetro, una organización sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, y es financiado por gobiernos extranjeros, empresas privadas y múltiples organismos internacionales como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (INTAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En esta ocasión, el informe publicado se titula "La recesión democrática de América latina", y analiza principalmente la percepción de los ciudadanos sobre las situaciones institucionales y democráticas de sus países, y su opinión sobre la democracia, los gobiernos autoritarios y el populismo.

El relevamiento se realizó de manera presencial sobre 19.205 casos alrededor de la región. Este año, solo se llevó a cabo en 17 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay. El país faltante en el informe anual es Nicaragua, debido a que, según el mismo documento, "no existen las condiciones de seguridad para los encuestadores en la dictadura de Daniel Ortega".

Uno de los puntos más relevantes que expone el informe es que en América Latina está ocurriendo lo que llaman "una recesión en el camino a la consolidación de sus democracias", que se puede ver principalmente en una disminución al apoyo de la democracia como sistema, que pasó del 63% en 2010 al 48% en 2023. Una reducción de 15 puntos porcentuales.

Pero, en esta categoría y otras, ¿Cómo quedó posicionada Argentina?

La preferencia de los argentinos por la democracia o los gobiernos autoritarios

Latinobarómetro midió la preferencia de los encuestados por la democracia, los modelos autoritarios o su indiferencia con la pregunta " ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno; En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático o A la gente como uno, nos da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático ".



Allí, Argentina salió como el segundo país que más apoya la democracia con el 62%, solo por detrás de Uruguay. En indiferencia salió último entre los 17 países, con el 15% diciendo que le da lo mismo la democracia o un gobierno autoritario.

Por otro lado, un 18% de los encuestados argentinos se expresaron a favor del autoritarismo, ocupando el puesto 6 del ranking entre los países medidos. Además, comparando con el número de 2020, el apoyo creció 5 puntos porcentuales, el quinto mayor aumento entre los 17 países.

Sin embargo, también vio un aumento considerable en el apoyo a la democracia, subiendo 7 puntos porcentuales desde 2020.

"De acuerdo con estos datos, Argentina está mucho mejor equipado que otros países para resistir los embates de una elección presidencial que presione hacia el populismo. Existe una mayoría que quiere la democracia sin tapujos, aunque su minoría autoritaria y populista sea sustantiva representando entre ambas un tercio de los ciudadanos", indica el informe.

Vale aclarar qué definición de "populismo" se utiliza, ya que es un término cargado de ambigüedad y distintos significados dependiendo de quien lo emplee. El documento especifica: "entendemos por populismo como aquel que es anti-instituciones, anti-pluralista, contrario a las élites, intolerante con ciertos grupos de la sociedad, partidario de la democracia directa y hegemónica".

¿Los argentinos están satisfechos con la democracia?

Respecto a la satisfacción con el funcionamiento de la democracia, quienes indicaron estar "muy satisfechos" o "más bien satisfechos" fueron el 37% de los encuestados argentinos. Un cuarto puesto, detrás de Costa Rica, Uruguay y El Salvador.

Por el lado contrario, los argentinos que indicaron estar "no muy satisfechos" o "nada satisfechos" con la democracia llegan al 61%. El número puede parecer alto, pero es de los más bajos de los sondeados, ocupando el puesto 14 de 17. El más insatisfecho es Perú, con un 91% indicando sentirse de esa manera.

En línea con las preguntas sobre la satisfacción con la democracia, se indagó sobre los partidos políticos. Frente a la pregunta " dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo, con ‘Los partidos políticos funcionan bien' ", en términos generales la mayoría de los encuestados mostraron un rechazo al funcionamiento de los partidos políticos.

En Latinoamérica, un 77% expresó que los partidos políticos no funcionan bien y un 21% que sí. En este caso, Argentina tiene números muy similares a los regionales, con un 76% diciendo que los partidos no funcionan bien y un 20% diciendo que funcionan correctamente.

Que opinan los argentinos sobre que se implemente un gobierno no democrático

Los encuestados argentinos también mostraron la mayor oposición a que se implemente un gobierno no democrático en su país. Ante el planteo "No me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas" fue el país donde menos personas indicaron estar "de acuerdo" o "muy de acuerdo", con el 38% indicando sentirse de esa manera.

En el otro extremo, el país que mayor disposición a un gobierno no democrático indicó fue Honduras , con el 70% expresándose como de acuerdo con el planteo.

Vale resaltar que, aunque un 61% haya indicado insatisfacción con la democracia, solo el 38% se muestra a favor de formas de gobierno no democráticas. Esto podría indicar que el planteo de una parte importante de quienes son críticos hacia la democracia tiene que ver más con un reclamo de aumento de la calidad democrática o de los resultados brindados por los gobiernos, y no una oposición al sistema.

Qué opinan los argentinos sobre el control estatal de los medios de comunicación

El relevamiento también indagó sobre el apoyo al control de los medios de comunicación por parte del gobierno. Ante el planteo "en caso de dificultades está bien que el presidente controle los medios de comunicación", a nivel latinoamericano un 36% expresó su posición a favor de la idea.

En este caso, Argentina salió entre los que menos apoyo al control estatal de los medios tiene, ocupando el puesto 13, con el 28% de los respondientes argentinos expresándose a favor. El país donde una mayor porción de la población se mostró favorable a un control de los medios por parte del gobierno fue El Salvador, donde ejerce la presidencia el controversial presidente Nayib Bukele, con un 61% mostrándose favorable a la idea.

Qué opinan los argentinos sobre una dictadura militar

A nivel latinoamericano también se mostró un rechazo mayoritario a los gobiernos militares como los que intervinieron los sistemas democráticos de la región en reiteradas ocasiones durante el siglo XX.

Ante la pregunta "¿ Apoyaría Ud. a un gobierno militar en reemplazo del gobierno democrático si las cosas se ponen muy difíciles, o no apoyaría Ud. en ninguna circunstancia un gobierno militar ?", un 61% de los encuestados indicaron que no darían apoyo a un gobierno militar bajo ninguna circunstancia. En esta medida, Argentina está por arriba del promedio, con un 68% indicando que nunca apoyaría ese tipo de gobierno, el quinto puesto entre los países relevados.

Por el contrario, un 35% de los latinoamericanos encuestados indicaron que sí apoyarían a un gobierno militar. En ese caso, Argentina aparece por debajo del promedio regional, con el 26% expresándose favorablemente, ocupando el puesto 13. El país con mayor apoyo a un régimen militar es Paraguay, con el 64% opinando de esa manera.

Más allá del apoyo o rechazo, se preguntó sobre la probabilidad de un golpe de estado. En ese caso, a nivel latinoamericano un 49% de personas dijeron que es poco o nada probable que haya un golpe de estado en su país. En esa categoría, Argentina está muy por encima de la media y ocupa el primer puesto, con un 75% considerando imposible un golpe de estado.