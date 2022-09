Latam Economic Forum 2022: la Argentina que se viene, según los máximos referentes de la economía y la política

Máximos referentes de los sectores político y económico del país se reunieron este jueves para analizar la crisis económica actual, sus posibles soluciones y, a su vez, medir el impacto político y los escenarios electorales posibles con miras a las presidenciales del 2023.

Lo hicieron en el marco de la octava edición del Latam Economic Forum, organizado por la consultora Research for Traders y Finguru, en un evento realizado en el hotel Alvear, a beneficio de La Fundación de Acción Social de Jabad y la Asociación Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

En la apertura del foro, y tras las palabras iniciales del rabino Tvzi Grunblatt, el jefe de Gabinetes de Ministros Juan Luis Manzur admitió que existen "niveles de pobreza y de inflación que hoy son inaceptables" en el país.

Aún así, el funcionario dijo que es "optimista" con respecto al futuro de la Argentina y sus distintas fuentes de recursos para crecer como la minería, la producción de alimentos y la energía. En esa enumeración, destacó el Yacimiento de Vaca Muerta.

Manzur consideró que parte de los males que tiene hoy el país son consecuencia del contexto mundial y las situaciones imprevistas que se desencadenaron en los últimos años, sobre todo la pandemia y la Guerra Rusia-Ucrania que impactaron en todos los países.

También destacó que el punto clave a futuro es la educación. "Esa es la inversión. Estamos firmando acuerdos con distintas provincias para que los chicos tengan una hora más de clase todos los días. Ahí es donde tenemos que poner toda la energía; ese es el camino para 2023", remarcó.

Con un perfil más político y con un claro tono de lanzamiento electoral, la presidenta del Pro Patricia Bullrich aseguró que está preparada para competir por la presidencia 2023 con la actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Si me tocara competir con Cristina Kirchner no tengo problemas ni con ella ni con ninguno. He demostrado carácter y capacidad de gestión en un país que tiene enormes dificultades para gobernar. Me van a tener con toda la fuerza y con toda la decisión del cambio", subrayó.

En esa línea, y moderada por el director de Research for Traders y organizador del evento, Darío Epstein, señaló que la Argentina está frente a "una situación de amenaza de cambio de las reglas electorales..., un terreno fangoso". "Las reglas electorales están en duda. Sacaron las PASO en distintas provincias y quieren tener una Ley de Lemas que es la peor forma de elección porque es el desvío del voto. Es la lógica de la antidemocracia", recalcó.

Frente a decenas de empresarios de distintos rubros, la referente del Pro aseguró que si llegara a la presidencia "bajaría los impuestos". "La Argentina tiene 170 impuestos y nuestra idea es, en cuatro años, bajar la mayor cantidad de impuestos", prometió.

Siguiendo con los lineamientos de su posible gestión dijo: "El modelo al que aspiramos es a un modelo de responsabilidad. Queremos el achicamiento de estructuras gubernamentales y un presupuesto sin déficit. Un Estado financiable desde el primer día. En el Estado, los empleados van a tener que rendir un examen para ocupar el lugar que ocupan", señaló.

Puso como ejemplo a la línea de bandera Aerolíneas Argentinas y aseguró que tiene que funcionar como una empresa y que no hay otro camino que autofinanciarse y que "el déficit sea cero".

En una descripción de su propio espacio, Bullrich aseguró que el principal desafío de Juntos por el Cambio es "transformarse en un partido de poder, que no se deje avasallar". "Nosotros seguimos ideas no órdenes", comparó al hablar de la modalidad con la que, sostuvo, funciona el actual gobierno.

La crisis económica, conflicto y solución

A su turno y pensando el país en términos económicos, la especialista en el tema Marina Dal Poggetto trazó un panorama poco esperanzador a corto plazo. Se basó en distintos indicadores económicos como la alta inflación -"el principal problema"-, la consecuencia dispersión de precios y bienes y un salario "reventado".

Dal Poggetto calificó como "letal" que la brecha cambiaria esté por arriba del 100 por ciento y aseguró que "el balance del Banco Central está reventado". "Urge un programa de estabilización", dijo, aunque consideró que todavía "Argentina no chocó".

Por su lado, el economista Martín Redrado opinó que es posible que el país salga de la crisis siempre que se den una serie de condiciones junto a programas claros de crecimiento y de estabilización. Todo acompañado de nuevas leyes y el respaldo político en un marco en el que la Argentina se integre económicamente al mundo.

"Se necesita un plan económico integral, un equipo coherente con convergencia de todas las variables de la economía y leyes fiscales y monetarias que los respalden. En los próximos 15 meses es difícil que se de", sostuvo Redrado. "La clase política funciona frente al abismo. Tenemos que estar preparados para la convocatoria de distintos referentes o el cambio de gobierno", agregó.

En el mismo contexto y avanzando sobre estos lineamientos, el economista propuso "entrar en una desindexación del gasto público, modernizar la estructura tributaria y cambiar la carta orgánica del Banco Central para que deje de financiar al sector público", entre otras propuestas. "Se terminó la globalización. Argentina necesita mayor integración en la economía mundial", agregó. "Las soluciones no son fáciles pero están, al igual que la capacidad productiva. Falta el respaldo político y no repetir el pasado", concluyó.

Elecciones presidenciales 2023

Con miras a las elecciones presidenciales de 2023, el analista político Sergio Berensztein consideró que, aunque el panorama económico es de recesión e inflación sostenida, la batalla electoral todavía no está perdida para el Frente de Todos. Admitió que el escenario electoral es "muy complejo" para la coalición oficialista, pero que no está fuera de juego.

"Hoy el Frente de Todos no tiene credibilidad pero, si en marzo o abril evita el descalabro (económico) y hace un cambio puede tener una chance, puede tener una credibilidad acotada. Ella (por Cristina Kirchner) va a hacer todo para ganar", señaló el analista.

"El gobierno no se va entregar. Cristina lo vive como algo personal. Ella va a pelear hasta el último segundo. El objetivo es muy egoísta; están jugando a fondo y no está dicha la última palabra", opinó y añadió que "El 60 por ciento de los argentinos quiere estabilidad".

Por su lado, el politólogo Gustavo Marangoni sostuvo que estamos frente a "un fin de época" y de acuerdos nuevos. "El escenario posible es que sigan emergiendo las dos coaliciones o que las coaliciones se estructuren de otra manera (con políticos externos a la misma coalición)", dijo. En ese punto deslizó que es posible que surja un candidato "emergente" fuera del AMBA.

"Estamos frente a una megacrisis. Es tal la fuerza de la crisis y es tanto el tiempo de estancamiento e inflación que es muy difícil pensar que no tenga impacto en la oferta política. Hay indicadores que marcan un proceso de descomposición", precisó.

Marangoni coincidió con Berensztein en que la vicepresidenta Cristina Kirchner está nuevamente posicionada con chances en el tablero electoral y consideró que el embate judicial de las últimas semanas la puso nuevamente en juego. "El fiscal Luciani le dio una oportunidad política a Cristina de sumarle la épica que no le dio la gestión de este momento", remarcó.

Milei con los tapones de punta

Como cierre del evento, el economista y diputado con aspiraciones presidenciales Javier Milei trazó un panorama económico muy complicado aunque -sostuvo- hay una salida posible: "Argentina está al borde la peor crisis de su historia porque conjugamos lo peor de las tres crisis más grandes que tuvo el país. Estamos peor en términos de pobres, indigentes, ingreso medio... con salarios inmundos... Argentina tuvo 17 crisis, muchas de ellas con desequilibrio fiscal", manifestó.

"La situación social de Argentina es delicada. En el plano monetario es un desequilibrio que llega al doble de los tiempos del Rodrigazo.... , pero se puede salir", señaló.

Milei responsabilizó tanto al oficialismo como a la oposición por la crisis actual. Los puso en la misma vereda. "No hay que dejarse esclavizar por el ‘Frente de Chorros´ que tiene "la complicidad de ´Juntos por el Cargo'", ironizó. "Hay ratas de un lado y del otro. Son profundamente inmorales. La política es mucho peor que lo que imaginaba", señaló.

"Lo que queda claro es que, tanto en este gobierno como en el anterior, el ajuste no es para ellos. Son malos de un lado y del otro. Son lo mismo", manifestó. Y avanzó: "Argentina necesita hacer un ajuste grande. Tendría que ser una pata fiscal, otra monetaria y otra externa... (En el gobierno) son tan inmorales que tocan al sector privado porque el de ellos (el público) no se toca".

"Que estalle o no, hay solución. Una Argentina mejor es posible, puede ser viable. Soy especialista en crecimiento y en inflación... Si Argentina hiciera las reformas de mercado, podemos alcanzar a los EE.UU. Podemos volver a ser potencia... Voy a sacar al país de esta trampa socialista", arengó. "Hay que aplicar el manual liberal", finalizó Milei.

Acerca del Latam Economic Forum

El Latam Economic Forum (www.latameconomicforum.com.ar) es un evento donde la economía y finanzas son protagonistas. Organizado por la consultora Research for Traders, y Finguru, el foro Dónde estamos hacia dónde vamos?, se realiza desde hace ocho años en el Hotel Alvear a total beneficio de la Fundación de Acción Social de Jabad, y la "Asociación Cooperadora del Hospital de niños Dr. Ricardo Gutiérrez". https://www.latameconomicforum.com.ar/