Las múltiples jugadas de Macri ante Javier Milei y el porqué de su enojo con Caputo

"Nos cuesta entender por qué votaron en contra. Por supuesto que vamos a seguir trabajando con el PRO. Es muy claro que actuaron con ingratitud, y apelamos a que en la otra Cámara se revea este error que han cometido y voten con sentido común y coherencia", dijo Manuel Adorni, aunque agregó que "Macri no votó", que se refería al bloque.

Fue su intento de bajar la tensión entre la Casa Rosada y el expresidente, que sorprendió con una maniobra en Diputados que enfureció a Javier Milei. Hoy salió a respaldar el veto de Milei a la nueva fórmula jubilatoria pese a que sus senadores lo votaron un día antes.

La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado deficitarias y llenas de corrupción. Hay que recordar, también, que esos mismos senadores... — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 23, 2024

Mauricio Macri venía hace meses planificando este momento de revancha. Desde las primeras reuniones notó que Santiago Caputo, con quien el Presidente pedía que hablara, lo trataba como un abuelito en retirada. Pero el titular del PRO es un hombre paciente y sabía que el momento de la venganza llegaría, aunque no esperaba que fuera ayer, y de este modo.

Sucede que el asesor presidencial se había comprometido con él en designar al senador misionero Martín Goerling en la presidencia de la comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia. Para eso, primero, el oficialismo tenía que habilitar la constitución de la comisión, lo que demoraba. Solo lo concretó un día antes de la convocatoria a la sesión especial.

En paralelo, el bloque del PRO en Diputados se reunió en reiteradas oportunidades para analizar la posición que tendría frente al DNU con la atípica asignación de recursos secretos. Después de largos debates, se decidió que se acompañaría, pero muchos diputados y diputadas no quedaron conformes. Macri estaba al tanto de ese disgusto.



A último momento, cuando se enteró que el presidente de la Bicameral sería el senador Martín Lousteau, presuntamente por un acuerdo logrado entre el joven Caputo y el radical Emiliano Yacobitti, Macri estalló. Habló con Cristian Ritondo que estaba en San Francisco en una delegación organizada por la FURP, organizó un zoom para el día siguiente (el miércoles) y acordó que se facilitaría el quórum a la sesión especial que convocó el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, y votaría contra el DNU.

Karina Milei y Santiago Caputo en el balcón de la Rosada





"Esto no es el cambio": por qué el PRO votó contra Milei

No contento con eso, le pidió al nuevo equipo de comunicación del partido que está instalándose en la sede de la calle Balcarce bajo las órdenes de Fátima Micheo, que redacte un posteo para explicar la posición del PRO. El texto es inusualmente crítico, y en letras mayúsculas tituló que "ESTO NO ES EL CAMBIO". El bloque del partido jamás hubiera escrito un texto tan duro, pero no había forma de decirle que no a Macri en ese estado, tan enojado. Ahora, Ritondo espera que la próxima pieza la muevan los alfiles de la Rosada. No hacer nada todavía, con las aguas crispadas.

A la hora de ese posteo, fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la que salió con los tapones de punta contra el presidente del PRO. Prácticamente, los tildó de cómplices de las mafias y el narcoterrorismo.

Una semana antes, por iniciativa de Milei y su hermana, Patricia aceptaba bajarse de sus aspiraciones porteñas y poner a su tropa en la provincia de Buenos Aires a trabajar con el PRO y LLA, sin respaldar todavía la candidatura de José Luis Espert como primer diputado nacional. Se creía, incluso, que Macri había aceptado ser candidato a senador y compartirían listas PRO y LLA en CABA.

No es lo que quiere el núcleo duro del PRO, que está convencido de que no ganó demasiado con las listas de Juntos por el Cambio, donde el electorado finalmente no sabe a quién vota. Allí, domina la idea de ir solos. "Pocos, pero con identidad", sería la conclusión por ahora.

Antes de que termine la tarde del miércoles, el propio Milei se comunicó con Macri y lo invitó a comer a Olivos. " Mauricio se sorprendió, pero fue. Tiene debilidad con Javier, esta es la verdad. No le dijo a nadie. Alguno de nosotros nos enteramos hoy, pero nos conjuramos no decir nada . Los pasos que se dieron en Diputados estaban realizados, y se decidió seguir con el plan en el Senado", dijo un dirigente muy allegado al expresidente.

Ante la consulta acerca de si quedaron los diputados y diputadas del PRO en falsa escuadra, la fuente contestó: "O Javier dejó tecleando a los suyos", lo que -suponen en el PRO- incluye al joven Caputo. Argumentan que fue el Presidente quien hizo trascender el encuentro. Macri no estaba convencido de hacerlo, no quería confundir a los propios. "Pero la versión salió de Rosada y no hubo más remedio que confirmar", se explicó.





Cómo será el acto que prepara el PRO en Entre Ríos

Mientras tanto, el gobernador Rogelio Frigerio, poco afecto a compartir listas con LLA a pesar de su buen vínculo con Karina, prepara el evento que se realizará el 29 y 30 de agosto en Paraná, con los contenidos de la Fundación Pensar, en el hotel Maran, con vista al río y frente al Parque Urquiza.

Esperan 300 personas que viajarán de todo el país, no solo del PRO sino también de la UCR e incluso del PJ, por ejemplo, el constitucionalista Antonio María Hernández, redactor de la Constitución del 94, y Osvaldo Giordano, quien era funcionario schiaretista en Córdoba y asumió como titular del ANSES en la gestión Milei, hasta que tuvo que renunciar porque su esposa votó contra lo que esperaba la Casa Rosada y le echaron la culpa a él.

Ahora el enojado es Macri. Mientras el mileísmo lo castiga en las redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, le negó a Jorge Macri el porcentaje de coparticipación que había avalado la Corte Suprema. "Le están haciendo a Mauricio lo que Néstor le hacía a Scioli", dijo un dirigente a El Cronista.

En el PRO hay quienes dicen que el asesor presidencial estaría bajo las cuerdas y que Milei le anticipó que se iba a tener que ir si no lograba aprobar el pliego de Ariel Lijo en el Senado. Eso es lo que lo habría llevado a realizar maniobras desesperadas. "Es lo que verdaderamente no terminan de entender ni Adorni ni nadie en Casa Rosada", dicen en el PRO.

Los organizadores del acto en Paraná confían en que el panorama estará más claro la semana próxima, para "no mezclar las pasiones del poder central con nuestro camino para reconstruir el vínculo con la sociedad".

Macri sigue maquinando venganzas. Eso sí, que no se le note.