Las exportaciones agroindustriales de la Argentina crecieron 45% en el último año

Las exportaciones argentinas de aceites, granos y subproductos agroindustriales crecieron 45% en junio último en comparación con el mismo mes de 2023, según un informe elaborado por el área de Inteligencia Comercial de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI).

El documento, realizado sobre la base de estadísticas oficiales, indicó que en junio pasado -la última fecha relevada hasta el momento- se embarcaron 7,58 millones de toneladas a distintos países del mundo.

El incremento de 45% de las exportaciones se explica por el alza interanual registrada en los despachos de subproductos agroindustriales (+46%); de granos y semillas (+48%); y de aceites (+45%).

Luego de atravesar una sequía histórica en la campaña 2022/23, la Argentina había embarcado 5,23 millones de toneladas de cereales y oleaginosas en junio del año pasado.

La harina y pellets de soja fueron el producto más exportado de junio de este año, con un valor de u$s 1082 millones (+35,2% interanual). Por su parte, los porotos de soja fueron el segundo rubro más vendido al exterior, con despachos por u$s 621 millones (+530,9% interanual). Mientras que el aceite de soja en bruto ocupó el tercer puesto, con ventas por u$s 492 millones (+26,3% interanual).

El Monitor de Exportaciones Argentinas destacó días atrás que, de enero a junio de 2024, Argentina logró el saldo exportador semestral más alto desde que se tiene registro.

El informe indicó que la balanza comercial de los primeros seis meses del año mostró un superávit de u$s 10.708 millones. Un monto que marcó un fuerte contraste con el resultado del mismo período de 2023, que fue deficitario en u$s 4493 millones.

De esta forma, se produjo una mejora en el intercambio comercial argentino de u$s 15.201 millones.