Las claves para entender por qué sube el dólar blue, ¿qué hay detrás?

El dólar blue volvió a alcanzar un nuevo pico en su cotización y crecen las preocupaciones acerca de qué es lo que provocó la corrida bancaria que, durante el mediodía, implicaba una suba de $ 95. Pese a que, pasadas las 15 horas, su valor fue en retroceso.

Según cada especialista, hay diversos factores que crean o fortalecen las fuertes tensiones cambiarias. Los mismos van desde: la credibilidad sobre el sistema financiero, las especulaciones, la emisión monetaria, la falta de reservas y la cercanía con las elecciones presidenciales de octubre 2023, entre otros.

En esta oportunidad, funcionarios, economistas y banqueros le adjudicaron una gran responsabilidad a los dichos de Javier Milei en contra del ahorro en pesos. Mientras que un informe del banco Santander, detalló otros motivos que impactan en la divisa extranjera.

¿Por qué sube el dólar blue y a cuánto cotiza hoy?



Tras alcanzar un pico de $ 1050, el dólar blue retrajo su valor en la City porteña y cotiza a $ 990 para la compra y $ 1010 para la venta, este martes 10 de octubre a las 17 horas. Sin embargo, la fuerte corrida volvió a poner el foco en las causas:

La credibilidad en el sistema financiero



Este lunes, el líder de La Libertad Avanza (LLA) apuntó contra el ahorro en plazos fijos. " Jamás en pesos, porque es la moneda que emite el político argentino y no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono ", remarcó en una entrevista radial.

Tras ver la respuesta directa de las casas de cambio apenas horas después, empresarios y banqueros le adjudicaron parte de la responsabilidad por fomentar una corrida bancaria, siendo el candidato presidencial con mayor porcentaje de votos.

"Él piensa que cuanto peor, mejor. (Pero) el sistema financiero se sostiene en función de la credibilidad, y si el que viene te dice que no va a pagar, no se sostiene" , argumentó la directora de Eco Go, Marina dal Poggeto a La Nación. Así como afirmó el director de El Cronista, Hernán de Goñi, " alentar una crisis nunca contribuye a resolverla ".

Por qué sube el dólar blue.

La emisión monetaria



En el informe que realizó el Banco Santander acerca de Qué significa y por qué sube el dólar, enfatizó a la emisión monetaria como una de las causas más allá de la corrida coyuntural: " Por lo general, un aumento en la emisión monetaria se suele traducir en menor o mayor medida a un incremento en el nivel de precios ".

Allí, explican que si se imprimen más billetes, pero la demanda de estos es igual o menor, " los precios de todos los bienes tenderán a subir, ya que la economía se ajustará por oferta y demanda ". Esto mismo ocurriría con el dólar, " un bien más de la economía" .

En el informe ejemplifican: Hay 10 bienes en la economía y $ 1000: cada bien valdrá $ 100

Hay 10 bienes en la economía y $ 2000: cada bien valdrá $ 200

Sin embargo, desde la entidad financiera indican que esto puede darse por ajuste de precio o por ajuste de cantidad. En el primero de los casos, el bien que tenía un valor de $ 100 subirá su valor a $ 200, dado que no hay una mayor oferta de bienes.

"Si el precio se mantiene, como un programa de precios fijos, entonces los bienes se venderán a $100, pero habrá un exceso de demanda, es decir, las personas demandarán 20 bienes, pero solo obtendrán 10, generando desabastecimiento" , detallan. Es por eso que, de ser así, se aplica un ajuste por cantidad, por ejemplo, un cierto número de productos por grupo familiar.

¿Qué sucede con el dólar y cuál es el ajuste?

Ajuste por cantidad: el Estado regula quién puede acceder a la compra del dólar y pone topes máximos.

el Estado regula a la compra del dólar y pone topes máximos. Ajuste por precio: el mercado paralelo o dólar MEP suben la cotización según la presión de la demanda.

La falta de ahorro en moneda local



En el informe, la entidad financiera pone en cuestionamiento la falta de credibilidad en el ahorro en pesos a través de un plazo fijo u otras herramientas. Sin embargo, fomentar su huida repercute directamente en la suba del dólar.

" La emisión monetaria puede generar un aumento de precios, esto solo ocurre si dicho dinero se vuelca al consumo o, en este caso, al dólar ", explican.

Es decir que si esos $ 1000 adicionales del ejemplo anterior, en vez de utilizarse para la compra de la divisa extranjera, se ahorrarían en moneda local, no se generaría la suba correspondiente a la oferta y la demanda que impulso la emisión monetaria.

Las causas detrás de la suba del dólar.

"El aumento de precios se dará cuando esos $1000 extras se vuelquen al consumo, pero, si nunca ocurre o si lo hace por un monto inferior, el aumento de precios será de menor magnitud" , explicó la entidad financiera, tal como ocurre con la emisión de dólares en relación a la inflación de Estados Unidos. (No impacta directamente porque los países atesoran su moneda y no está el total puesto en el consumo).

Falta de reservas y endeudamiento



El equipo de Santander Post sostiene como otra de las causas las bajas reservas en dólares que posee el país: " Los dólares que ingresan por las vías formales son insuficientes para afrontar todas las obligaciones del país, lo que hace que haya una menor cantidad de dólares a disposición del ahorrista ".

Además, esto se enmarca en la " gran demanda en dólares " que exigen los acreedores a Argentina por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A las bajas reservas (lo que genera una menor oferta y por ende una suba de la cotización), se reducen aún más por el acuerdo que inició el ex presidente Mauricio Macri.

La cercanía con las elecciones presidenciales de octubre 2023

Por otra parte, Pedro Gaite, miembro de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo Económico (FIDE) explicó en una entrevista con Página 12 que " era esperable que a medida que se acercan las elecciones, aumente la dolarización de las carteras ".

"El Gobierno tiene más herramientas para intervenir en el tipo de cambio oficial y en los financieros paralelos, pero el blue es un mercado diferente y más pequeño" , agregó. Es en este último es donde se producen las mayores tensiones.