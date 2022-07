Las charlas entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa para reflotar el gobierno

-Hay charlas.

La información publicada por El Cronista algunas horas atrás señalaba lo que una altísima fuente confirmaba. Que hay conversaciones en el Frente de Todos. Otros, no voceros sino algunos de los principales dirigentes con capacidad de tomar decisiones, indicaron que hay un pacto de silencio para no filtrar detalles de esas conversaciones pero que los tres principales actores están están en diálogo permanente y sin intermediarios.

Ante cada uno de los persistentes rumores, algunos incluso evidentemente malintencionados, "operaciones" en la jerga periodística para perjudicar o beneficiar a algún sector, El Cronista chequeó. "Tal como te dije, hay charlas en el más alto nivel. Ya te dije todo" repitió la misma fuente siempre bien informada al ser consultada sobre si Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa se habían reunido anoche en Olivos.

Hay un pacto de silencio que dificulta principalmente la tarea ciclópea que en estos últimos días de incertidumbre le toca cumplir a la portavoz presidencial Gabriela Cerrutti. Como ella varios voceros negaron la versión y alguno en cambio prefirió ni siquiera atender el teléfono. Los que no confirmaron la reunión sí confirmaron que todos hablan en el Frente de Todos. Hubo dos fuentes que dijeron que el encuentro existió. El trascendido entusiasmó a más de uno, como el diputado Eduardo Valdés que publicó: "¡Viva el Frente de Todos! Más unidos que nunca".

Algunas cosas están claras:

1- Este último miércoles Sergio Massa fue a la Casa Rosada a conversar personalmente con Alberto Fernández. Oficialmente indicaron que evaluaron con satisfacción la sesión del martes en Diputados que continuó hasta el miércoles por la madrugada. Después de retirarse de la casa de Gobierno Massa se fue a su despacho donde permaneció hasta las diez de la noche. Por la tarde, dicen, había continuado intercambiando opiniones con el Presidente de la Nación y con Cristina Kirchner, con quien siempre tuvo diálogo abierto como lo tiene con el diputado nacional Máximo Kirchner. Niegan que esa conversación haya sido personal, lo que de todos modos sería normal ya que el presidente de la Cámara de Diputados cada tanto cruza el Palacio hasta la oficina que ocupa Cristina Fernández.



2-No es especulación sino información: los tres hablaron sobre la cena en la que por primera vez el lunes a la noche Fernández y Fernández volvieron a hablar con profundidad y a solas sobre la gestión de gobierno, el vínculo entre ellos, el rumbo a seguir y los desencuentros. Hubo un pacto de silencio y una orden de cada uno a su entorno para no difundir los detallas de esa comida y reencuentro.

3- Sergio Massa transmitió a periodistas y dirigentes que lo consultaron sobre los diversos rumores que sigue en su lugar como presidente de la Cámara de Diputados. Entre sus allegados molestó que la portavoz haya descartado el nombre del tigrense entre los posibles reemplazantes tanto del ministro de Economía Martín Guzmán como en el lugar de jefe de Gabinete que ocupa hoy el tucumano Juan Manzur. El enojo fue más por los trascendidos sobre una supuesta "derrota" que por haberse quedado fuera del gabinete. Cerca de Massa no todos creen que tenga que pasar del Congreso al Poder Ejecutivo. "Es tarde", repiten en el Frente Renovador donde hace rato creen que el Gobierno perdió la oportunidad de reencauzar la gestión y que el problema no es de nombres ni funcionarios sino de la política. Massa ha dicho en público que hay que buscar "soluciones" y no pelear por quién tiene razón. Las encuestas, que señalan una caída pronunciada de Javier Milei, les indican además que hoy hay solo dos polos en la grieta y que aún con mala imagen Mauricio Macri y CFK concentran la atención. Según una encuesta que recibió el oficialismo el libertario perdió por lo menos un 60% de intención de voto que se fue directamente al ex presidente.

4-Para desmentir algunos rumores el equipo de Massa difundió de inmediato una foto del encuentro que mantuvo en su despacho con la flamante ministra Silvina Batakis. Massa fue el único que no elogió su designación. Que la recibiera fue leído como un fuerte gesto hacia la interna sobre todo si se tienen en cuenta sus diferencias con el ministro Daniel Scioli que la tuvo como ministra de Economía cuatro años en Buenos Aires. En Casa Rosada también se vieron obligados a ratificar que la eligió el Presidente y que no la impuso Cristina Kirchner.

5- Algunos hechos confirman que hay conversaciones en el más alto nivel. Los pocos dirigentes que hablaron lo hicieron para bajar tensiones. Primero lo hizo Gabriel Katopodis y lo retuiteó el Presidente. El ministro de Obras Públicas señaló con firmeza: "Si se juntaron no es para pudrirla. Si se juntaron nuestro presidente y nuestra vicepresidenta es porque están convencidos de lo que está en juego en la Argentina. Si se juntaron, como lo van a hacer cada vez que haga falta, es porque entienden como nadie el tamaño de la disputa que está en juego en nuestro país. De vuelta en la Argentina la discusión es de dos modelos, no de tres, cuatro o cinco. Está gobernando el peronismo y al peronismo no se lo lleva puesto ni la pandemia, ni la guerra ni ningún trasnochado en ningún canal de televisión que nos quiera hacer creer que estamos reculando. No estamos reculando, todos los días vamos a tomar decisiones". Si se toma como "albertista" a Katopodis, del otro lado el kirchnerista Eduardo 'Wado' de Pedro pidió una mesa de diálogo partidaria para poder limar diferencias y celebró las conversaciones aunque no hizo referencia alguna a un encuentro tripartito como le atribuyen algunas publicaciones. Siempre se ha manifestado a favor de discutir pero puertas adentro. En su caso canceló un viaje a Entre Ríos donde daría una charla con Juan Grabois y prefirió participar vía zoom para estar cerca del escenario de las conversaciones. El otro dato sugestivo es que Oscar Parrilli suspendió el debate que había organizado con el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Le apuntaba a la política energética nacional pero por ahora depuso armas.