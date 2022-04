Larreta: "No jodamos más con esa boludez de halcones y palomas. Vamos a ganar la elección en 2023"

Este sábado, Horacio Rodríguez Larreta , el jefe de Gobierno porteño, buscó bajarle el tono a las diferencias internas dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio y aseveró que esa fuerza ganará las elecciones presidenciales del 2023.

" No jodamos más con esa boludez de los halcones y palomas, acá la diferencia es lo que cambian la vida de la gente. Vamos a ganar la elección del 2023 , a ver si nos hacemos cargo", dijo Rodríguez Larreta al participar este sábado en un salón del barrio porteño de Almagro del congreso anual de la agrupación juvenil La Generación.

Rodríguez Larreta se mostró acompañado por la diputada María Eugenia Vidal y el presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro.

Con un mensaje descontracturado, destinado a un auditorio joven, Rodríguez Larreta admitió las "diferencias" que existen dentro de JXC pero pidió "no escandalizarse" por esas tensiones y agregó: "Si no estamos juntos, no ganamos una elección en la puta vida".

En otro tramo de su mensaje, dijo que "se necesitan muchos huevos, y ovarios" para enfrentar la próxima campaña con vistas a las elecciones presidenciales del año que viene y sostuvo: "Somos demasiado correctos a veces. Rompamos un poco el molde. Zárpense un poco más, no pidamos permiso".

Por su parte, Vidal consideró en su discurso "imprescindible sostener la unidad" de Juntos por el Cambio y sostuvo que "mantenerla es nuestra fortaleza y responsabilidad".

"Se necesita una generación política con espalda, volumen y experiencia de gestión y política, además de un proyecto de país generoso y una narrativa. La unidad no puede ser simplemente oponernos al oficialismo. Tiene que haber un proyecto de país con objetivos claros y esta vez no podemos fallar", aseveró la exgobernadora bonaerense.

El primer bloque del encuentro organizado por La Generación -que preside el jefe de Gabinete del ministerio de Educación porteño, Manuel Vidal- comenzó con una exposición del diputado y titular de la CC Maximiliano Ferraro, quien manifestó: "Nuestra confianza va a ser nuestra fuerza" y convocó a que dentro del espacio se manejen como "aliados".

"Quiero invitarlos a consolidar la amistad política, preservar y cuidar la unidad en la diversidad en Juntos por el Cambio, construir una narrativa y un sistema de ideas que vuelva enamorar a los argentinos", expresó el representante de la CC.

Luego del mediodía expuso el economista Martín Tetaz: "Tenemos que construir un proyecto político amplio y común. En 2023, tenemos que ser el Gobierno que cambie la tendencia hacia un crecimiento sostenido".

"Necesitamos estabilidad de la moneda, reforma impositiva, reforma del mercado del trabajo y del sesgo de la importación", dijo en su disertación.

La Generación nuclea a dirigentes sub 40 de Juntos por el Cambio y tiene entre sus objetivos ser un espacio de debate y de formación de líderes políticos de la principal coalición opositora, con presencia en más de 11 provincias de todo el país.

Entre los invitados al evento, también estuvieron el diputado nacional y potencial candidato a gobernador por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, además de diputados, senadores, intendentes y dirigentes de todo el país, que debatieron la coyuntura y el futuro de JxC.