Larreta explica su vínculo hoy con Macri, Milei y el futuro de PRO: "No voy a romper..."

Horacio Rodríguez Larreta está en un proceso de transformación. Después de 16 años de una agenda obsesiva en torno a la gestión de la Ciudad y una campaña presidencial fallida, está tan relajado que llega tarde a algunas citas. Y mira lo que pasa alrededor con empatía.

Unas cordobesas lo saludan desde lejos preguntándole si pueden acercarse para tomar una foto, y él se frena, solícito, sin ningún apuro. Finalmente, no tiene que salir corriendo hacia alguna urgencia y las reuniones pueden ser de más de 15 minutos y tomarse el tiempo para almorzar durante más de 45.

El exjefe de Gobierno no puede evitar el análisis de lo que fue su vida durante los 16 años que transcurrió como jefe de Gabinete de Mauricio Macri y otros ocho años más como jefe de Gobierno. Su equipo asegura que lo que más felicidad le dio siempre era trabajar para hacer de CABA una ciudad sustentable, segura, limpia, equilibrada entre el norte y el sur, descentralizada en su administración, con una cabeza en la calle Uspallata (Parque Patricios), el Ministerio de Educación en el Barrio 31 y el Ministerio de Desarrollo Social en el edificio que fue conocido como "el elefante blanco".

Pero en 2023 se lanzó definitivamente a la carrera política y con resultado adverso, lo que le impuso una introspección que jamás había practicado. Cuenta que no estaba preparado para perder y que, hasta último momento, estaba convencido de que había una mayoría silenciosa que lo respaldaría en las primarias frente a Patricia Bullrich.

Así y todo, no dudó en trabajar las últimas semanas en la candidatura que había elegido el electorado de Juntos por el Cambio, aunque no la acompañó cuando la actual ministra de Seguridad llamó a votar por Javier Milei. Afirma que votó en blanco en el balotaje.





Cómo es la relación de Larreta con Macri hoy

La distancia con Macri es notoria y no lo oculta. Sin embargo, " no voy a romper mi ficha de afiliación al PRO porque no esté de acuerdo con la impronta que se le quiere dar en este momento ". No está de más recordar que fue fundador del partido, a donde incorporó los cuadros técnicos que se sumaron desde Grupo Sophia, la fundación que presidió para formar equipos que tuvieran como prioridad la calidad de las políticas públicas.

A quien quiera escucharlo, dice que "siempre defendí los valores originarios del partido, que tienen que ver con el respeto al que piensa diferente, a las instituciones, con darle mucha relevancia a la gestión y a hacer que las cosas sucedan. Y no me corro de ahí. Hace 25 años que esto parado en el mismo lugar".

Milei lo eligió durante su campaña como blanco de sus diatribas. "Socialdemócrata", tomado como insulto, fue el menor de los epítetos que disparó contra Rodríguez Larreta. Más cerca en el tiempo, el Presidente hasta lo hizo responsable de la "traición" de Ricardo López Murphy, algo que fue negado por el diputado de Apertura Republicana, recordando que su candidatura fue, justamente, en contra de la lista que respaldó al exjefe de Gobierno porteño.

Si se le pregunta por una autocrítica, asegura que fue un error no ser claro en su relación con Macri. En efecto, ni se abrazó a él ni lo puso en proceso de jubilación, como muchos a su lado le recomendaban. Niega, por otro lado, que haya hecho comentarios en ese sentido, como el propio expresidente cree que dijo cuando las PASO de 2019 le dieron una humillante diferencia de 15 puntos frente a Alberto Fernández.

Sobre el proceso interno que está viviendo el PRO, donde Macri tiene el respaldo de todos los distritos del país para ser nominado presidente, también es crítico. " Siempre dije que hay que darle lugar a las nuevas generaciones en la conducción del PRO ", comenta. Y ante la pregunta de qué piensa hacer entonces, expresa que " voy a decir lo que pienso, voy a decir lo que creo, desde una oposición responsable ".

Cuando Bullrich y Petri sumaron a Rodríguez Larreta

Qué piensa Larreta del Pacto de Mayo

A pesar de que está en las antípodas de Milei, y reconociendo que los diputados que están vinculados a él votaron en general la llamada ley ómnibus y trabajaron en la mejora de la iniciativa, Rodríguez Larreta insiste con que " el Pacto de Mayo, por ejemplo, es algo en lo que siempre estuve de acuerdo ". Aunque, claro, abre el paraguas: " Deseo que ese diálogo sea genuino y no una manera más de dividir entre amigo/enemigo ".

Quien tiene buena memoria, puede recordar que el ex jefe de Gobierno decía que " si lo que la sociedad quiere es un Bolsonaro, que no cuenten conmigo ". Cerca de él, nadie olvida que el objetivo de Macri como presidente era "unir a los argentinos" y se lamentan de que Milei solo fomenta la grieta para consolidarse en el poder.