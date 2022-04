Cómo planea Larreta evitar un nuevo acampe en la Ciudad

"Esto no puede volver a pasar" fue lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta a su equipo más íntimo el miércoles pasado mientras miraba por televisión la fenomenal manifestación (se habla de 20 mil personas) que acampó en la 9 de Julio impidiendo la circulación natural y el funcionamiento del Metrobus.

El jefe de Gobierno porteño se preocupó especialmente porque, desde que el PRO gobierna la Ciudad nunca había sucedido una expresión de protesta tan compleja en términos de funcionamiento urbano. "No solo por la cantidad de mujeres con niños que formaron parte del acampe, sino porque estuvieron dos días con sus noches, impidiendo la circulación en una zona céntrica", agregó.

En línea con esa decisión política, los funcionarios de Uspallata salieron a dar el debate por los medios.

"Está claro que los líderes de organizaciones están usando las necesidades de la gente para extorsionar a los argentinos y ese es un modelo que no va más", salió a decir Felipe Miguel, el jefe de Gabinete porteño.

"La semana pasada pasó algo muy inusual. Si un plan social no está cumpliendo con los objetivos, hay que repensarlo y decirlo. No tiene que darnos pudor o vergüenza", expresó Fernando Straface, secretario general del Gobierno en CABA.

"Tenemos que terminar con esta cultura de arruinarle el día a miles y miles de argentinos y sacarle los planes a aquellos que los utilicen como herramientas de extorsión", se sumó Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad.

En este Ministerio se asegura que la semana pasada se planteó un encapsulamiento en Plaza Constitución y se secuestraron carpas y elementos de acampe y muchos se volvieron a sus casas, pero "después llegaron más de 5000 personas y se decidió acompañarlas en orden".

Y ante la consulta de El Cronista acerca por qué ahora tomaron una posición más firme, plantearon que "primero por la dimensión que tomó la manifestación frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aunque todos los días la Policía de la Ciudad evita cortes, ayer intentaron cortar Dellepiane tres veces, pero muy pocos se enteran de los cortes que se evitan".

También explicaron que "los reclamos no se arreglan a los palazos, sino en una mesa de trabajo, porque la solución tiene que ser política y no a través de la fuerza policial. No puede ser que el gobierno nacional se deje extorsionar y se tomen de rehenes a las millones de personas que circulan diariamente por la Ciudad. Además, tiene que haber coordinación entre las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad . En otras marchas se negoció exitosamente que los manifestantes no corten el Metrobus, se los encapsuló de modo de evitar ese perjuicio".

Al respecto, en la oficina de la Secretaría General se recordó que durante 2018 y 2019 hubo gran cantidad de protestas frente al Ministerio que por entonces dirigía Carolina Stanley, y solo una vez los manifestantes cortaron el Metrobus, y solo por unas pocas horas. "Cortar esa vía por 48 horas es una herida durísima para el tránsito urbano", agregaron.

Ahora el Gobierno porteño está a la espera de que se concrete el encuentro entre el líder piquete Eduardo Belliboni y el ministro Juan Zabaleta, que se niega a repetir lo que sus antecesores, es decir, acallar la protesta con más planes sociales.

La información que viene recibiendo de la consultora de opinión pública, Analía Del Franco, no deja lugar a dudas. Durante la realización del acampe le pidió que realizara un estudio que fue drástico al respecto: el 84.5% de los encuestados están a favor de no dar más planes sociales y, en cambio, priorizar el empleo genuino. En tanto el 80,5% de los consultados se pronunció en contra de la decisión de acampar frente al Ministerio de Desarrollo Social.

Zabaleta seguramente buscó acallar las críticas internas a una decisión que viene madurando desde antes de hacerse cargo del Ministerio. Rodríguez Larreta, obviamente, no pudo quedar atrás. "La gente no se banca más una medida de este tipo, es insostenible", ratificaron en Casa Rosada, sugiriendo que hay un acuerdo con algunas terminales de Uspallata para poner término a esta cuenta pendiente, cada vez más gravosa en un contexto inflacionario tan difícil.