Lacunza sobre la inflación: "Estamos pisando un elástico que puede soltarse después de las elecciones"

"Sin ignorar la pandemia y la cuarentena que nos sorprendió, la economía hoy no tiene un programa claro hacia adelante y la política económica se dedica a procrastinar y hay poco análisis sobre las causas de los problemas. Eso genera incertidumbre para la macro y también para el sector privado porque es muy difícil hacer planes y proyectar tu negocio de acá al año que viene", dijo Hernán Lacunza, exministro de Economía durante el último tramo del gobierno de Mauricio Macri.



Según el también extitular de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, "la inflación es consecuencia, no es causa. La inflación no es contemporánea a sus causas. La inflación del otoño de 2021 se generó en el otoño de 2020 cuando emitimos para contener la pandemia".

En una entrevista con el programa "Paga el que sigue", que conducen los periodistas Florencia Donovan y Bernardo Vázquez en FM Milenium, Lacunza contó que, en estos momentos, se dedica a la actividad privada aunque subrayó que está "analizando el presente y futuro con Juntos por el Cambio, el país que pensamos como oposición hasta el 2023".

Dólar, FMI y el búmeran de las tarifas y los precios pisados: cómo ve Lacunza la economía de Guzmán



"Hay que pensar a largo plazo para salir del estancamiento en el que está la Argentina desde hace 45 años", dijo y, en una de sus definiciones más picantes, agregó: "Probablemente este segundo semestre la inflación sea menor que lo que fue el primero, pero estamos pisando un elástico que puede soltarse después de las elecciones".

Para Lacunza, sin embargo, "que la inflación sea un fenómeno multicausal no puede servir de excusa".

"Es muy relevante llegar a un acuerdo con el FMI para las políticas públicas pero, sobre todo, para el sector privado, que necesita recuperar el préstamo", advirtió.

El economista también se refirió a la situación interna de la principal coalición opositora: "Las tensiones son normales en un espacio que está evolucionando. Juntos por el Cambio pasó de una toma de decisiones verticalista, personalista, donde definía Macri a una conducción más plural, que por momentos es más anárquica, pero también hay una conducción más enriquecida".

"Horacio (Rodríguez Larreta) es un gran componedor que sabe escuchar todas las posiciones y sintetiza las vertientes de Juntos por el Cambio. No creo que en el cierre de alianzas haya habido ganadores y perdedores", señaló, a la vez que salió al cruce de las críticas por la mudanza de la exgobernadora María Eugenia Vidal desde la Provincia como candidata en la Ciudad: "Ella nació en la Capital e hizo la mitad de su carrera ese distrito. Las fronteras de la General Paz son administrativas, los problemas argentinos son más nacionales que locales. La lógica de la aldea es parte de nuestro estancamiento. No me parece que sea un conflicto relevante".