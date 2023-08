Lacunza advierte por un "Frankenstein" en el plan económico de Milei

Tras las PASO del último domingo en las que Javier Milei dio el batacazo político como el candidato más votado, lo que derivó en una devaluación del 22% y fuertes remarcaciones de precios, el exministro de Hacienda Hernán Lacunza trazó un paralelismo entre la situación actual y el panorama pos-PASO de 2019.

En aquel momento, luego de que el expresidente Mauricio Macri solo obtuviera el 32% de los votos contra un 47% del actual mandatario Alberto Fernández, se disparó una crisis financiera en la que el dólar llegó a los $ 65 y el riesgo país superó los 2500 puntos por primera vez en 14 años.

Frente a este panorama, en aquel entonces Lacunza asumió el mando del Palacio de Hacienda tras la salida de Nicolás Dujovne. Y ahora, analizó las diferencias y similitudes entre el escenario de 2019 pos-PASO y el actual, y aseguró que hoy "la situación es objetivamente peor".

Además, también recordó qué le dijo Macri al asumir el mando de la por entonces cartera de Hacienda, cuando Lacunza reperfiló vencimientos de deudas, dispuso restricciones cambiarias y llevó al país a un default de títulos de deuda bajo legislación nacional y extranjera.

Hernán Lacunza recordó qué le dijo Macri al asumir el mando frente a Hacienda.

Pos-PASO 2019 vs. 2023: el análisis de Hernán Lacunza

Aunque Hernán Lacunza ve "una similitud" entre el escenario luego de las PASO del 2019 y el actual, el economista considera que hoy "la situación es objetivamente peor" dado que "en aquel momento había 20 mil millones de dólares en el Banco Central y hoy hay menos de 10.000".

Por ende, "esta situación tiene más desequilibrios que aquella", aseveró en diálogo con LN+. Además, para Lacunza, la "conducción política" de Macri en dicho momento fue muy distinta a la actual de Alberto Fernández, quien hoy se encuentra corrido del foco frente a la imagen de Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial por el oficialismo.

En este punto, Lacunza reveló el diálogo que tuvo con Macri al asumir al frente del Palacio de Hacienda: "Le dije al Presidente que teníamos tres opciones; ganar, perder, o el helicóptero".

Algo a lo que el exmandatario le dijo "hacé lo que tengas que hacer", según palabras de Lacunza. Esto era "tomar medidas antipáticas, medidas horribles, pero que eran necesarias".

Lacunza destacó que pudo tomar estas medidas que él consideraba necesarias gracias a "una conducción consciente y altruista de parte de Macri".

"Asumimos los costos políticos de tomar las medidas impopulares que tomamos en pos del bienestar general. Ahora la visión es miope, es cortoplacista , de ver cómo llegamos a octubre", agregó en una dura crítica a la gestión actual.

"Le dije al presidente: tenemos tres opciones ganar, perder, o el helicóptero".

El plan económico de Milei bajo la lupa de Lacunza

El exministro también fue consultado por su opinión respecto al plan económico del ultraliberal Javier Milei, cuya principal bandera es la de dolarizar la economía y eliminar el Banco Central.

Para Lacunza, los planteos del titular de La Libertad Avanza no son viables para gobernar: "No veo un programa económico, veo un Frankenstein", apuntó.

Y repasó: "Dice que va a dolarizar, pero no tiene reservas, no tiene dólares, eso no lo va a hacer; dice que va a bajar 15 puntos del gasto público, tampoco lo va a hacer; bajar los subsidios de energía sin subir tarifas para que las empresas ahorren: eso tiene un riesgo muy alto".

Lacunza cree que, aunque las propuestas de Milei pueden sonar atractivas gracias a que -según su perspectiva- se basa "en slogan más que en programas", su "liderazgo de carácter mesiánico" puede "derrapar" al no "hacer entrega de lo que se dijo".

"Esa demanda de cambio sin norte, sin rumbo sin ideología, amparado en que 'quiero algo nuevo y algo distinto, alguien que en lugar de hablarme de sensibilidad de gobierno me hable de su sensibilidad de cuatro perros...' Eso sirve para ganar elecciones, no para gobernar", agregó al respecto.

Para cerrar, también analizó la actual incertidumbre en los mercados y aseguró que esta no sólo surge por la victoria inesperada de Milei, sino también porque "cualquiera de los tres" candidatos a presidente -Patricia Bullrich, Massa y Milei- puede ganar: "Esto agrava la situación, que es muy desafiante y agrega incertidumbre".