La UBA va a la Justicia contra la "intervención" de la SIGEN y Milei redobló la apuesta

La Universidad de Buenos Aires (UBA) irá a la Justicia para frenar las auditorías del gobierno de Javier Milei por considerar que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) busca "intervenir" y violar la autonomía universitaria. En este contexto, un representante del gobierno nacional se presentó esta mañana en la sede del rectorado y comunicó el comienzo de la investigación.

La decisión del rector de la casa de estudios, Ricardo Gelpi, se dio tras que el Ministerio de Capital Humano diera la orden a la Procuración del Tesoro dependiente de Rodolfo Barra a realizar controles sobre las altas casas de estudios.

En este sentido, el rector de la UBA y el vicerrector Emiliano Yacobitti dieron una conferencia de prensa para aclarar "distintas situaciones sobre las auditorías y el intento de intervención de la SIGEN"

La conferencia tuvo lugar en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, sobre Viamonte 444, y contó con la participación de los decanos de la universidad.

"Nuestra intención es dar un lugar que sirva para explicar técnicamente cuestiones específicas, más allá de las ideológicas o legales", remarcó el funcionario universitario.

Si bien desde Capital Humano aseguraron que no atentarían contra la independencia administrativa y financiera de las universidades, la Universidad de Buenos Aires informó que iniciará acciones legales contra la medida.

Desde la entidad educativa señalaron que la Ley de Educación Superior (24.521) establece que las universidades nacionales tienen autarquía económico-financiera.

De esta manera, afirmó que la UBA entiende que la Sigen no posee las competencias necesarias para llevar a cabo los controles sobre las universidades nacionales, con una base jurídica que sostiene esta postura, lo cual, aclaró, "no significa que la UBA se opone a las auditorías, todo lo contrario".

"Queremos ser auditados todo lo que sea necesario, pero dentro del marco de las leyes e instituciones. Por eso decidimos presentarnos ante la Justicia para que decida el procedimiento dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no corresponde, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida", amplió.

Gelpi enfatizó que la UBA no se opone a ser auditada, pero exige que se realice dentro del marco legal vigente. La universidad argumenta que, como institución autónoma, no depende del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no está sujeta al control de la SIGEN.

En respuesta a la medida, el presidente Milei declaró que el gobierno solo busca controlar el uso del dinero público y acusó a la UBA de intentar ocultar gastos.

La visita de Capital Humano al Rectorado

En este sentido, esta mañana, según informó Capital Humano luego de que las autoridades de la UBA "no respondieran a las notificaciones enviadas por sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) y el aviso al correo electrónico oficial del rectorado", se decidió entregar la notificación en un documento físico, para "evitar más dilaciones".

"Así, el equipo de la Sindicatura General de la Nación remitirá en mano en la mesa de entradas de la Rectoría de la UBA, la nota que indica que comenzarán los trabajos de auditoría en esa casa de estudios", adelantaron desde la cartera de Sandra Pettovello.

En este sentido, desde el Ministerio remarcaron que la UBA fue "auditada regularmente hasta el 2013 por la SIGEN" y que ya en 2022 el procurador de ese momento Carlos Zanini había impedido auditar las universidades nacionales.