Vacaciones en el Gabinete, las alianzas 2025 y la tregua con un campeón del mundo

Desplazamientos de miles de estatales, la publicación del DNU 70/23, la salida de la Ley Bases y la incertidumbre que se producía por los primeros pasos de la gestión nacional . Esos son algunos de los elementos que estaban sobre la mesa durante enero de 2024, cuando solo habían pasado días desde que Javier Milei asumiera la conducción nacional, lo que no permitía descansar a los funcionarios en pleno período vacacional.

La situación ahora parece ser distinta de un año hasta ahora. "No solo estamos más relajados, sino que necesitamos parar antes de lo que van a ser las elecciones", afirman en Casa Rosada. Las últimas semanas de diciembre y las primeras de enero son el espacio en el que la mayoría de los altos mandos del mileismo optaron por vacacionar y bajar un cambio antes de que comience a tomar ritmo la política nacional.

Semanas atrás, los hermanos Milei bajaron un pedido a la plana mayor del Gabinete: razonabilidad al momento de tomarse vacaciones. Evitar destinos que puedan llegar a ser percibidos como ostensibles -como Punta del Este, Nueva York o Miami- y, en lo posible, que sean destinos nacionales.

De la primera línea del Gabinete, hay cinco que no viajarán de vacaciones. Además de los hermanos Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no tiene previsto ir a ningún destino. En cambio, optó por trabajar desde su casa de Nordelta. Los vicejefes Lisandro Catalán (Interior) y José Rolandi (Ejecutivo) fueron quienes lo secundaron en Casa Rosada, siendo los dos principales funcionarios que se vieron circulando por la sede del Ejecutivo.

Y otros dos ministros eligieron quedarse en Buenos Aires fueron Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud).

Tampoco estuvo esta semana en los pasillos palaciegos el asesor presidencial Santiago Caputo, quien se tomó unos días para descansar y hacer una guardia pasiva desde la Patagonia. Destino predilecto del Mago del Kremlin: ya se había ido a mediados del año pasado, luego de que se sancionara la Ley Bases. Según se desprendió en los últimos días, se habría ido a Cumelén, mismo lugar donde está vacacionando el expresidente Mauricio Macri.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, volverá en unos días de estar en el sur del país

Luis Caputo (Economía) también viajó a esa zona de La Angostura. Según anotician en su círculo, lo hizo después de Navidad y tiene previsto volver hoy, domingo 5. Asimismo, el sur del país fue la opción de Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), quien retornará en los próximos días a sus oficinas en Diagonal Norte.

Patricia Bullrich (Seguridad) fue una de las pocas que debió recurrir a Karina Milei para pedirle permiso para poder viajar a Disney con sus nietos. Según explicó en declaraciones radiales, era una promesa que tenía con ellos desde hace varios años. La hermana presidencial le concedió el permiso.

Afuera del país también se fue Mariano Cúneo Libarona (Justicia), quien está descansando unos días en Chile acompañado por parejas amigas. Al igual que este 2025, el año pasado debió ser uno de los pocos integrantes de su familia en no ir a su casa en Punta del Este. "Sería una muy mala imagen", le hizo saber a su círculo en ese entonces.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, retomará sus funciones presenciales el 13 de enero

Otro de los ausentes en Balcarce 50 fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dio su última conferencia de prensa el jueves 26 de diciembre. Dado que viajó junto a sus hijos y su pareja, eligió no dar el destino de sus vacaciones en el exterior. Retomará sus tareas el 13 de enero. Luis Petri (Defensa) podría irse a un destino similar, aunque todavía sigue en plenas funciones.

Era una incógnita qué haría Gerardo Werthein (Cancillería), que tiene su propio jet privado y presupuesto suficiente -es el más adinerado de todo el Gabinete- como para despegar hacia cualquier parte del globo. Este sábado debió asistir a Casa Rosada para la audiencia de Milei con el dirigente venezolano Edmundo González Urrutia.





Concesiones clave a un gobernador

En los pasillos de la Casa Rosada describen que uno de los más leales al momento de tejer acuerdos estratégicos en el último año fue el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Por ese atributo, se posiciona como el preferido de los 24 mandatarios subnacionales, lo que lo favorecería al momento de mirar las elecciones legislativas en ese distrito. Incluso para discutir lugares en las listas este año.

El representante de LLA en esa provincia es el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Se trata de la mano derecha y principal operador político de Guillermo Francos, quien aspira a llegar a esa gobernación en 2027.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo

En Tucumán estarían dejando entender que uno de los objetivos buscados es aplacar las aspiraciones de candidatos libertarios. A cambio, continuarán la colaboración legislativa tanto en Diputados como en el Senado. Durante 2024 ese apoyo se tradujo en transferencias discrecionales a la provincia por $6500 millones, una de las dos más beneficiadas junto a Misiones

¿Tabula rasa?

No fue casual la foto que se sacaron Claudio "Chiqui" Tapia y Karina Milei en Asunción, en medio de un evento organizado por Conmebol para confirmar a la Argentina como una de las sedes del Mundial 2030. Desde el Gobierno lo ven como un tempus pacis, un tiempo de paz entre ambas partes y que sus respectivos intereses avancen de manera paralela.

"Ambos estamos fuertes, pero necesitamos no chocar tanto", avisan libertarios de dialogo diario con Javier Milei. El Ejecutivo no desvaloriza el poder de Tapia y su apoyo vinculado con los campeones del mundo. Del otro lado tampoco disminuyen el viento en popa de los mileistas. Por esa razón el mandamás de la AFA encontró un eventual asilo en la presidencia del CEAMSE, movimiento coordinado con el gobernador Axel Kicillof.

Aquello no significa que el Presidente no siga con su misión de que prosperen las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Ayer, en diálogo con Radio Mitre, no perdió la oportunidad de ejemplificar con el caso de Estudiantes. "Tiene un presidente [Juan Sebastián Verón] que no solo ha sido un jugador de fútbol excepcional y exquisito, sino que tiene una inteligencia importante".

Entiendo el esfuerzo por ver que Verón está contradiciendo a Milei acá. Yo lo veo dar vueltas y buscar palabras para no decir exactamente lo mismo: el fútbol de Estudiantes se va a adecuar a la ley SAD. https://t.co/mc1JHgPE2x pic.twitter.com/9IJQP5fP2E — Marian Herrera (@marianherrrera) January 4, 2025

"Verón la está viendo y está llevando el club hacia el lugar correcto, me saco el sombrero. Verón demostró ser un crack adentro y afuera de la cancha", dijo Milei. Luego, el presidente pincha debió aclarar en una radio partidaria -La Voz Albirroja- que "Estudiantes no va a ser una SAD" y que la entrada del inversor Foster Gillett -que compró por u$s 15 millones a Boca el pase mediocampista Cristian Medina- no tiene nada que ver con un gerenciamiento privado, aunque sí dijo que será "una sociedad distinta".

Luego de que el DNU 70/23 modificara la Ley de Deportes -incorporando la posibilidad de que las Sociedades Anónimas forman parte del denominado "Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física-, la IGJ advirtió meses atrás en una entrevista a su titular, Daniel Vítolo, que se puede judicializar el estatuto de la AFA si no habilitan la incorporación de este tipo de sociedades.

El plazo clave es el 15 de agosto de 2025, cuando se cumpla un año desde que el Gobierno reglamentó la constitución de las SAD a partir de lo que se escribió en el DNU 70/23. En la IGJ guardan cautela a la espera de que los tiempos políticos los marquen en la Casa Rosada, en donde consideran que la privatización de los clubes sucederá de a poco. "Ya son muy pocos los que se salen a inmolarse en público", desprenden.