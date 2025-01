La tajante respuesta de Javier Milei a Victoria Villarruel luego de que le pidiera un aumento de sueldo: "Es una..."

El presidente Javier Milei apuntó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de que la cabeza del Senado le reclamara un aumento de sueldo a través de sus redes sociales y remarcó que mantendrá "frenados" los salarios de todo el Poder Ejecutivo.

"Es una pena que haya dicho algo así. Cuando me hizo el reclamo, le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así . Ella me planteó que quería ganar más dinero y dije que no", remarcó el principal referente liberal argentino.

¿Qué dijo Javier Milei sobre el reclamo salarial de Victoria Villarruel?

El presidente instó a "luchar contra el kirchnerismo" luego de cuestionar a quien lo acompañó en la fórmula, porque "no está en línea" con el Gobierno nacional, según apuntó en diálogo con la radio El Observador.

" Su sueldo depende del Ejecutivo, con lo cual, cuando me hizo el reclamo salarial le dije que no iba a ajustar y va a seguir siendo así . La política respecto al resto de los argentinos perdió y eso es lo que corresponde. En el Senado decían que no se podía y ahora pudo", redobló la apuesta Milei.

El mandatario liberal indicó que obedece al mandato de sus votantes: "Yo puedo responder por la silla en la que estoy yo. Cuando apareció la presión de la sociedad se pudo frenar . Yo tengo los sueldos del Ejecutivo frenados desde el inicio de la gestión".

¿Qué opinó Milei de una alianza con Mauricio Macri?

El mandatario liberal exigió que las dos fuerzas "vayan juntas y arrasen al kirchnerismo en las próximas elecciones". Milei indicó que le gustaría concretar con la fuerza política que lidera el expresidente: "Estoy dispuesto a conversar estos temas con (Mauricio) Macri, estoy abierto a sus propuestas".

En cuanto al rol que tendría el líder de PRO, el presidente señaló que "habría que ver qué intenciones tiene (Macri) de involucrarse activamente en la política partidaria".

Milei aclaró que "la discusión de cargos no es interesante".

Sin embargo, el referente de la Libertad Avanza recalcó que no considera posible un acuerdo a medias. "Eso de estar mintiéndole al electorado, haciéndole trampa, no. ¿Quiénes somos los que estamos en la libertad? ¿Estos? Vamos todos juntos. Yo también tengo matices con Milton Friedman, pero no se me ocurriría cuestionar que es un liberal".