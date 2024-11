Juan Carlos de Pablo criticó una eliminación de impuestos que muchos esperaban: "Es una..."

El gobierno de Javier Milei anunció que a partir de diciembre llevará a cabo medidas para flexibilizar los límites en los envíos de importaciones , por lo que los topes pasarán de u$s 1.000 a u$s 3.000 por paquete.

Sin ir más lejos, los usuarios dejarán de abonar una gran suma en impuestos por las compras online que realicen a través de plataformas e-commerce (por ejemplo, Amazon).

El experto instó al Gobierno a tener en cuenta el "régimen cambiario"

En ese sentido, el economista Juan Carlos de Pablo lanzó una dura crítica a esta decisión y consideró que no se deberían utilizar reservas para esta medida . "Eso es una huevada", sentenció en diálogo con Radio Mitre.

Además, consideró que si comprás con tarjeta un artículo en Estados Unidos, y estadísticamente lo tomás como turismo, " estás calculando mal el déficit de turismo y estás calculando mal el superávit comercial ".

Qué dijo Juan Carlos de Pablo sobre la eliminación de impuestos para compras online

"A partir de diciembre vamos a ampliar el límite de envíos de importaciones eventuales (courier), de u$s 1.000 a u$s 3.000 por paquete, implementando una exención de aranceles hasta los u$s 400 para importaciones de uso personal (en este caso solo se pagará IVA)", señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de "X".

En el marco de las medidas económicas que adoptó la cartera, de Pablo aseguró que para respaldarlas es necesario prestar atención al "régimen cambiario", ya que el Gobierno no tiene una promesa formal de mantener la devaluación del dólar oficial al 2% mensual .

Desde diciembre, los usuarios tendrán menos cargas impositivas en sus compras al exterior

"No hay que prestarte atención a lo que dicen públicamente, hay que mirar lo que hacen. Si estuvieran vendiendo 300 millones de dólares por día, yo me estaría agarrando la cabeza. No es el caso ", remarcó.

Chau impuestos: qué dice el Gobierno sobre las medidas para compras en el exterior

A raíz de la eliminación de impuestos para compras en el exterior, que comenzará a impactar desde diciembre, "los argentinos van a poder acceder a productos importados con precios más competitivos, en especial aquellos que no tienen la oportunidad de viajar".

En horas de la tarde del viernes 15 de noviembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que esta decisión del Ministerio de Economía impactará en los sectores ligados a la tecnología y a la industria textil .

Adorni sostuvo que es "demoníaco" que una persona pague un pasaje en avión para comprar en otro país

Asimismo, las empresas podrán importar de manera más ágil los insumos, repuestos y piezas que requieran para su producción.