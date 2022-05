La ronda de negocios que Scioli armó para La Matanza en Brasil

Con paciencia de jugador de ajedrez, Daniel Osvaldo Scioli rearma su ola naranja y consolida sus vínculos políticos a la espera de una revancha. No se lanzará excepto que Alberto Fernández desista de ir por la reelección pero mientras tanto se muestra activo. Esta semana le tocó el turno de desembarcar en Brasil al populoso municipio de La Matanza.

En San Pablo Scioli le abrió las puertas al intendente Fernando Espinoza con quien armó una misión comercial de 25 empresas matanceras. Trabajaron la embajada, el cónsul Luis Krecler y Deborah Giorgi, actualmente secretaria de Producción del municipio pero antes ministra en la provincia durante la gestión sciolista.

Daniel Scioli, Fernando Espinoza y Deborah Giorgi con el Consejo Directivo de la Fiesp

El periplo tiene fines comerciales y políticos. Lo organizaron diez días atrás cuando el ex gobernador bonaerense regresó por unos días a la Argentina. Incluso en ese viaje Scioli acompañó al Presidente en el acto de la UOCRA y compartió reuniones con Espinoza y su equipo. Ese evento, que tuvo lugar en el municipio de Esteban Echeverría, no contó con la presencia de los intendentes bonaerenses, todo un dato en el actual contexto político. Máximo Kirchner, presidente del PJ, habría hablado para que los jefes comunales tomaran distancia y no estuvo ni siquiera el local Fernando Gray con agenda en El Vaticano junto al Papa.

En Echeverría, acto que organizó Gerardo Martínez para mostrar respaldo al Presidente, hubo presencia de gran parte de los ministros aunque no todos (faltó con aviso Eduardo ‘Wado' de Pedro, entre otros) aunque se destacó la participación de Scioli junto al jefe de gabinete Juan Manzur. También tuvo centralidad el Movimiento Evita que lideran Emilio Pérsico y Fernando Navarro con planes para competir contra Espinoza en La Matanza nada menos que posicionando como precandidata a Patricia Cubría, mujer de Pérsico.

En ese marco, Espinoza juega su juego. Cerca de todos y con prudente distancia, incluso de Máximo Kirchner. Y Scioli, como lo hizo en cada uno de sus cargos, aprovecha su cargo diplomático para profundizar los lazos con los gobernadores de todo el país y con algunos intendentes. Entre los más importantes ya a principio de año pasó por su embajada, con igual trato que Espinoza, el cordobés Martín Llaryora, ex vicegobernador de Juan Schiaretti del peronismo de Córdoba Federal y opositor a Casa Rosada. Schiaretti también tiene cita próximamente en Brasil como otros gobernadores del Frente de Todos y algún opositor que ya recibieron trato preferencial. A todos el ex candidato a presidente les dice que está para ayudar al país, al Presidente y al ministro de Economía, aunque en otro viaje se reencontró con Cristina Kirchner en el Senado de la Nación.

Scioli, detrás de Juan Manzur y de Sergio Massa en el acto que la UOCRA armó para el Presidente

POLÍTICA Y NEGOCIOS

Empresarios y políticos llegaron el domingo a Brasil y arrancaron las actividades en San Pablo con un encuentro de representantes de las empresas con la Federación de Industriales de San Pablo (FIESP) y una reunión entre el intendente y con Marcelo Barbieri, vicepresidente de la Asociación Paulista de Municipios que integra a 654 municipios. Espinoza es a la vez titular del Congreso del PJ bonaerense y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Entre las empresas bonaerenses que viajaron se encuentran productoras de bienes e insumos para la industria metalúrgica, plástica, química, mecánica, gráfica y alimentos. En el listado están Muresco; la autopartista Wega; las metalúrgicas Bersa, Servas, BDK Andif e Imda y también productoras de alimentos como Molino Concepción SA y la fábrica de pastas Villa D'agri.

La gira incluyó este lunes una reunión de Scioli y Espinoza con el intendente de paulista Ricardo Nunes y continuará durante el martes en San Bernardo do Campo en la planta de Mercedez Benz que también tiene sede en La Matanza. También Espinoza tiene agendada la firma del Acuerdo de Hermanamiento con autoridades del municipio local.

El cierre será simbólico en el sindicato de Lula Da Silva -que busca ser electo nuevamente presidente con guiño argentino- y con un encuentro con el presidente del Partido de los Trabajadores (PT) del Estado de San Pablo, Luiz Marinho y el diputado Luiz Fernando Teixeira.