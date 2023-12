Milei se juega en una prueba de fuego y el peronismo busca atajos para ir contra el megadecreto

Sergio Massa se ajusta. Un pequeño grupo de albañiles levanta paredes de durlock en la planta baja de sus oficinas de la Avenida del Libertador para albergar en un mismo lugar a sus colaboradores y a los equipos técnicos -no sólo del Frente Renovador- que confluyen bajo el paraguas de la Fundación Encuentro donde el excandidato juntó informes contra el DNU del Presidente. El que va y viene por ahí es Guillermo Michel, último massista en dejar el Gobierno nacional. El extitular de la Aduana se fue aplaudido mientras presentaba a su sucesora, Rosana Lodovico, una funcionaria de carrera que quedó a cargo de la puerta de entrada y salida comercial del país.



Todavía hay dudas sobre la continuidad de Flavia Royón en Minería -si se suben retenciones al sector no asumiría- y también sobre el futuro de Marco Lavagna en el Indec. Sigue en pie Leonardo Madcur el elegido para seguir las conversaciones con el FMI por pedido expreso del equipo de Javier Milei. También el Presidente le solicitó a Massa una última gestión frente al CAF, China y Qatar en aquel desayuno dominical en el que intermediaron Juan Manuel Olmos y Karina Milei.

DNU de Milei: la Justicia aceptó tratar un amparo que pide anularlo - El Cronista

Federico Sturzenegger cruzó a la CGT por el DNU de Milei: "Lo que molesta es..." - El Cronista

El megadecreto y el rol de la oposición

A los íntimos Massa les dice que no vio completa la cadena nacional de Javier Milei con el anuncio del megadecreto. "Me siento un p...Si yo hubiera tomado medidas contra las economías regionales me hubieran matado" graficó su estado de ánimo al recordar que todo lo que anticipó que iba a pasar está ocurriendo. Por el contrario en las huestes libertarias y del PRO celebran que así suceda.

Massa iba en camioneta hacia un asado en San Martín cuando recibió la primera alerta. Terminó viendo los cacerolazos por Crónica TV mientras saludaba a Abel Furlán -titular de la UOM- y a varios intendentes del Conurbano bonaerense. La juntada había quedado pendiente desde el tiempo de campaña, suavizó sus motivaciones ante quienes le preguntaban en qué andaba esa noche.

El excandidato a Presidente contó que ya firmó contrato para publicar un libro con la pluma de un periodista platense. No es la continuidad de aquella "Temporada en el quinto piso" pero se asemeja. Relata los 14 meses de Massa en el Ministerio de Economía. El punto inicial es "la fuga de Martín Guzmán" según describen en el kirchnerismo en la misma semana en que Juan Grabois definió como "un boicot" aquella jugada de julio del 2022.

Previsto para lanzar en el inicio del próximo otoño, el último capítulo del libro enumerará los lineamientos del "otro camino", una reversión de la tercera vía massista, entre el kirchnerismo rabioso y la nueva moda liberal libertaria. Es evidente: Massa no se retira y construye con una parte del PJ aunque a futuro puede colisionar con el gobernador Axel Kicillof. No todavía.

Estoy partiendo a España en vuelo de Aerolíneas Argentinas, nuestra Línea de Bandera, para reencontrarme con mi familia y pasar con ellos la Navidad y el Año Nuevo.

Sigo en permanente contacto con los dirigentes de mi partido para hacer frente a los acontecimientos imperantes. — Alberto Fernández (@alferdez) December 21, 2023





Estos días el excandidato a presidente se mostró sin hacer declaraciones. Hablaron por él exintegrantes de su gabinete: Michel, Juan José Bahillo, Diego Giuliano, entre otros, y su amiga la exdiputada Graciela Camaño a quien se vio por avenida del Libertador.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 %uD83C%uDDEF%uD83C%uDDF5

El Convenio entre la República Argentina %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 y Japón %uD83C%uDDEF%uD83C%uDDF5 tiene una particularidad negativa para la política tributaria de nuestro país dado que excluyó de la definición de regalías prevista en su artículo 12 al concepto de "asistencia técnica", por lo cual ese tipo de rentas... — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) December 23, 2023

El DNU reactivó al PJ bonaerense

En paralelo, además de una reunión con diputados nacionales de Unión por la Patria, el exministro mantuvo un zoom con un senador republicano de Estados Unidos y se juntó en La Plata con Axel Kicillof, Máximo Kirchner y el peronismo bonaerense, También conversó sobre el megaDNU del Presidente con otras figuras como el empresario Francisco De Narváez que bancó parte de su compaña; y los que comandan el bloque y la cámara baja, los diputados Germán Martínez, Cecilia Moreau y Paula Penacca. Producto de esas gestiones volvió a Unión por la Patria el jujeño Guillermo Snopek.

Martín Lousteau quedó al frente del Comité Nacional del radicalismo

Al tope de la lista opositora está Martín Lousteau, flamante presidente de la UCR a quien llamó el 8 de diciembre por su cumpleaños. Acordaron un fluido intercambio de informes.

Que haya un entendimiento entre las oposiciones será tarea compleja. El PRO se expresó en su mayoría a favor de los anuncios de Milei, a excepción de Horacio Rodríguez Larreta. El radicalismo, como el peronismo que encabeza Miguel Angel Pichetto, elogió algunas medidas pero criticó el paquete que se impone al Congreso. Piden una ley espejo con posibilidad de cambios o correcciones, justamente lo que no quiere el Presidente.

En ese contexto Unión por la Patria apuesta a la unidad y coordina estrategias con la CGT, las dos CTA y otros movimientos sindicales y sociales. Si la derrota electoral hizo temblar esa estructura, el megaDNU los unió.

Los representantes de la CGT se reunieron con el bloque de diputados de Unión por la Patria

"Hay que leer el resultado de la elección general" repiten en el massismo donde subrayan el triunfo de Massa frente a Milei el 22 de octubre. Y destacan que si perdió fue porque faltó esfuerzo para ganar en primera vuelta y porque la tercera (Patricia Bullrich) y el cuarto (Juan Schiaretti) se unieron a Milei, se subieron al carro triunfador pero no conformaron una coalición de gobierno. Lo que para algunos es una fortaleza, otros lo leen como debilidad. Lo mismo ocurre a la inversa.

"Es un proceso político nuevo", se escucha en reuniones peronistas donde se discute cómo enfrentar los anuncios del Presidente sin que se los acuse de golpistas.

LLA apunta a quebrar a la oposición

En el nuevo escenario La Libertad Avanza busca quebrar a la oposición. Ya hubo gestiones del ministro del Interior Guillermo Francos entre los gobernadores. Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) recibieron su mensaje y se despegaron de un duro documento contra Ganancias.

Guillermo Francos dio conferencia con los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Martín Llaryora

Por ahora el peronismo resiste el temblor y el recorte de partidas. El viernes en La Plata Kicillof fue anfitrión de la primera cumbre con Máximo Kirchner y Massa después de haber juntado por la suya a su gabinete y a todos los intendentes propios. Por un lado aúnan esfuerzos para sostener en soledad la gestión -el gobernador prorrogó el Presupuesto 2023 y buscará aprobación para endeudarse- y por el otro arman una estrategia contra el DNU, una pulseada que define el mapa político y económico quizás de los próximos años.

El día que Milei votó en contra de leyes sensibles por estar dentro de "un paquete" de medidas - El Cronista

Las matemáticas no ayudan a Milei en el Congreso. Pero la política ofrece atajos para el DNU. Si no se trata o no se rechaza en ambas cámaras el Presidente habrá ganado la gran batalla. El rechazo requiere de la suma de los votos de Unión por la Patria y al menos una porción de la oposición. El socialismo, los ‘lilitos' y parte de la UCR ya mostraron las garras. Sin embargo de ese grupo solo los radicales tienen representación en la cámara Alta.



Está claro que los argumentos sobre cada derogación o medida ya se debatieron en la campaña. Y Milei ganó.

Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner convocaron a ministros, intendentes y legisladores de UxP

La inconstitucionalidad es el otro camino para rechazar el instrumento. Por eso el justicialismo acordó con la CGT y el resto de las centrales obreras la movilización del miércoles a Tribunales y luego, un paro general.

¿La Justicia fallará en contra del Presidente? Las últimas resoluciones inclinaron la balanza en contra del sentir K.

En UxP analizan las inconsistencias jurídicas, más allá de cuestionar que no hay ni necesidad ni urgencia para gran parte del paquete cerrado que Milei envía al Congreso, con apoyo de las declaraciones de constitucionalistas de distinto perfil.

Además la exsecretaria general de la Presidencia, Vilma Ibarra, pidió investigar si hubo estudios de abogados que redactaron el paquete desregulador.

5- Todo parece indicar que este mega-DNU habría sido confeccionado por estudios jurídicos privados. Segunda alarma, tan grave como la primera: ¿quién elaboró este DNU? Si fueron estudios jurídicos privados es gravísimo y no puede permitirse ni normalizarse. — Vilma Ibarra (@VilmaIbarraL) December 20, 2023

Mientras se subía a un avión de Aerolíneas Argentinas con destino Madrid también Alberto Fernández cuestionó el megadecreto.

Pero hay un punto más que alguien mandó a chequear. Si el megadecreto requiere la firma de todos los ministros en forma presidencial ¿cómo estampó la suya la canciller Diana Mondino que se encontraba de viaje por Francia?