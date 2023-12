Los pedidos de Kicillof a la Legislatura y por qué espera para tomar deuda y definir el Presupuesto 2024

El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof prefiere avanzar esta semana sobre seguro y pedirá a la Legislatura de Buenos Aires que apruebe la nueva ley de ministerios -sin la figura del jefe de gabinete- y que ratifique a Juan Cuattromo como presidente del Banco Provincia. En cambio esperará para insistir con el Presupuesto y el pedido de endeudamiento por U$S 150 millones .

La semana política no arrancó fácil para Kicillof. La tormenta y la tragedia que enlutó a Bahía Blanca el sábado lo obligó a viajar de urgencia y a disponer recursos extraordinarios desde los distintos ministerios para auxiliar a los damnificados en esa ciudad y en el resto de las que sufrieron los efectos del vendaval. Ayer declaró la emergencia en toda la provincia por el plazo de un mes.

El gobernador, que hoy participará junto al resto de los mandatarios de una cumbre con Javier Milei, apenas tuvo una breve conversación con el Presidente en Bahía Blanca. "Fue una visita fugaz", definió al paso del jefe de Estado por la zona de la catástrofe climática en la tarde del domingo.

Lo que compartieron fue prácticamente todo lo que se vio en algunos videos informales donde el libertario señalaba su convicción de que los bonaerenses harían lo que debieran hacer con los recursos propios. "Esto no lo resuelve el mercado sino un Estado presente. Se cayeron cinco mil árboles, algo nunca visto. Estamos viendo el acompañamiento económico y otras cuestiones como techos", le dijo a Radio 10 Kicillof en clara diferenciación.

Javier Milei viajó con los ministro Luis Petri, Patricia Bullrich, más su hermana, Pettovello y Francos

Desde Nación finalmente se dispuso el envío de agentes de las fuerzas de seguridad federales pedidos por los bonaerenses para custodiar los barrios que quedaron sin luz. Y también combustible por parte de YPF para abastecer generadores mientras esté cortado el suministro energético bahiense.

El despliegue bonaerense

El despliegue bonaerense incluyó 300 efectivos de áreas de seguridad siniestral, Defensa Civil, Seguridad y Logística. Además se enviaron camionetas (35); minibuses (2); seis móviles logísticos más autobombas, grúa, carpas, catres, torres de iluminación y, entre otros elementos, 28 motosierras para cortar árboles caídos.

El ministerio de Desarrollo de la Comunidad provincial envió colchones, frazadas, agua, 1500 kits de limpieza, 500 kits de indumentaria y calzado y 20 mil kilos de alimentos además de chapas y tirantes. Salud aportó ambulancias de alta y media complejidad entre otros vehículos y personal incluso para asistencia psicológica de las personas afectadas mientras que Vialidad envió camiones volcadores, una pala cargadora, palas minicargadoras y personal de apoyo. Los recursos corresponden a partidas propias de cada área ministerial.

En total 800 personas de las distintas fuerzas y carteras provinciales se establecieron en la localidad del sur para atender la urgencia. La tragedia cambió el eje del fin de semana. Kicillof venía atendiendo más la macroeconomía. El viernes fue uno de los que más habló durante la reunión por zoom que lideró el ministro del Interior Guillermo Francos. En su caso volvió a reclamar partidas para Buenos Aires y compensar la quita por Ganancias a través del impuesto al cheque y el impuesto PAÍS. En cambio el gobierno nacional prefiere dar marcha atrás con el tributo a los salarios.

Buenos Aires, como la mayoría de las provincias, necesita recursos en el contexto de inflación y luego de la fuerte devaluación dispuesta por el ministro de Economía Luis Caputo.

En La Plata insisten en que las medidas del gobierno nacional impactarán sobre los trabajadores de tal manera que será necesaria la recomposición salarial. Gran parte de las partidas presupuestarias provinciales se destinan al pago de sueldos a policías, docentes y personal de salud lo que llevó a Kicillof a pedirle a sus ministros que sean "creativos" y eviten quitar beneficios.

Cuáles son las prioridades de Kicillof

En la Gobernación ya dijeron que priorizarán haberes y el medio aguinaldo. Probablemente las cuentas no le den a Kicillof para afrontar un bono por lo que no se descarta ninguna posibilidad. Entre ellas, no se habla de patacones pero sí de algún instrumento similar.

Como se sabe para solventar algunos programas como el MESA -alimentos para niños y adolescentes escolarizados- o el plan de obras públicas, Buenos Aires requiere de asistencia nacional. Sin embargo mientras Milei subraya que cada cual deberá administrarse con lo propio -incluso hacer recortes si fuera necesario- Kicillof ya le hizo saber que pedirá tener en cuenta que el principal distrito del país aporta más de lo que recibe en concepto de coparticipación.

Axel Kicillof junto a su gabinete el día de la jura en el Teatro Argentino de La Plata

Como otros gobernadores, Kicillof desmintió que las provincias hayan pedido que vuelva el impuesto a las Ganancias. "Más allá de la violenta devaluación que se produjo, había una pérdida de recursos para las provincias por la cuarta categoría de Ganancias, se planteó compensar, hubo antes del cambio de gobierno varias reuniones donde se hizo una propuesta que se encarnó en un proyecto de ley de coparticipar una parte del impuesto al cheque", recordó este lunes.