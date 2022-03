La propuesta de un ex funcionario menemista para empezar a dolarizar la economía: cuál es el primer paso

La idea de dolarizar la economía argentina se baraja, discute y propone desde hace años por distintos intelectuales de la materia. Pese a esto, las propuestas suelen morir en el debate y la posibilidad de un giro de este estilo no se ha vuelto a considerar seriamente como política de Estado.

En los últimos días fue el ex viceministro de Economía de Carlos Menem, Carlos Rodríguez , quien se sumó a los que proponen una dolarización "simple e instantánea".



LA PROPUESTA DE CARLOS RODRÍGUEZ PARA DOLARIZAR LA ECONOMÍA

La idea de Rodríguez es que "los precios se fijen en dólares (decisión libre) y el vendedor pueda cobrar en dólares".

El economista doctorado en la Universidad de Chicago y fundador de la Universidad del CEMA dijo que su propuesta "permite la libre circulación y contratación en dólares" y que "se autoriza Banca Off Shore libre y verdadera" de modo de que la gente pueda depositar sus dólares fuera del país.

Una propuesta simple de dolarizacion instantanea y simple:

1-Se permite la libre circulacion y contratacion en dolares. Sin preguntas sobre el origen de los dolares por parte del BCRA, eso es problema de la AFIP.

2- Se autoriza Banca Off Shore libre y verdadera. — Carlos Rodriguez (@carod2015) March 27, 2022

QUÉ PROPONE JAVIER MILEI

Milei también propone la dolarización ante la alta tasa inflacionaria actual.

No es el primero que propone retomar esta medida implementada durante la presidencia de Carlos Menem en la década del 90. El diputado nacional por La Libertad Avanza, Javier Milei, también insiste sobre el proyecto y asegura que "los argentinos ya elegimos la moneda que queremos: el dólar".

El liberal defendió su propuesta, la cual considera la solución ante la alta tasa inflacionaria actual -que marcó un 4,7% en febrero y suma un 52,3% interanual- e incluso fue más lejos: apuesta a eliminar el Banco Central.

"Si yo soy Presidente voy a dolarizar la economía. Me comprometo a eso. Y si la casta política no me lo deja hacer llamo a un referéndum. Vamos a ver lo que dice la gente", prometió el referente del partido la Libertad Avanza.

TETAZ SE OPONE

Martin Tetaz, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compartió en redes sociales un video sobre por qué dolarizar la economía no es una buena idea.



Para Tetaz, eliminar la moneda nacional para que en la calle circulen únicamente dólares, es "como amputar la pierna de un paciente por una pequeña infección.

Según el economista, eliminar la moneda nacional para que en la calle circulen únicamente dólares, es "como amputar la pierna de un paciente por una pequeña infección que hoy se puede resolver con un antibiótico".

Si bien es cierto que con la dolarización el problema de la inflación se resuelve, para Tetaz esta estrategia sigue sin ser 100% recomendada dado que si la Argentina llegara a atravesar un escenario desfavorable, sería muy difícil que se vuelva a estabilizar.