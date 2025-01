La mujer del gendarme habló sobre la visita de González Urrutia y advirtió: "Me da muchísimo temor..."

María Gómez, esposa del gendarme detenido hace casi un mes en Venezuela, cuestionó al Gobierno argentino luego de confirmarse el encuentro que mantendrán el presidente Javier Milei y el candidato presidencial opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, este sábado en Casa Rosada.

En declaraciones radiales, la pareja de Nahuel Gallo advirtió que la reunión podría impactar "de manera incorrecta" en la situación del gendarme secuestrado en Venezuela.

"No lo voy a negar, tengo temor que la reunión de Milei con González Urrutia influya negativa", sostuvo Gómez en diálogo por Radio con Vos.

"Acabo de leer la noticia. Me da muchísimo temor. La situación de Nahuel siempre desde el primer momento he tratado de decir que nunca fue política. No venía a desestabilizar Venezuela", añadió.

La pareja del gendarme argentino subrayó el riesgo que puede generar el encuentro y pidió que "no se mediatice de la manera incorrecta".

"Nunca hemos querido esto. Me da muchísimo miedo y no quiero que pase, pero esperemos que las decisiones que se tomen sean las correctas", completó.

Las declaraciones se producen a menos de 48 horas de la llegada de González Urrutia a la Argentina, en medio de una tensión creciente con Nicolás Maduro.

En tanto, el ciudadano argentino permanece preso en Caracas, aunque se desconoce el paradero específico.

Este jueves, Cancillería argentina presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) alegando que la detención de Gallo constituye una "violación grave y flagrante de los derechos humanos".