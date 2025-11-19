Más de 1,2 millones de empleados de comercio recibirán en diciembre el medio aguinaldo, que este año alcanzará cifras récord debido a la última actualización salarial del Convenio Colectivo 130/75. Para muchas categorías, el extra rondará los $528.000.

¿Por qué los empleados de comercio recibirán un extra tan alto en diciembre?

El aguinaldo se calcula como el 50% del mejor salario del semestre. En el caso de comercio, el mejor sueldo del período julio-diciembre es el de diciembre, porque incorpora:

El aumento salarial vigente,

El básico actualizado por categoría,

Los adicionales remunerativos habituales.

¿Cuánto será el aguinaldo para un empleado de comercio promedio?

Para el caso de la categoría Administrativo A, con un salario de diciembre de $ 1.097.199 (básico $ 1.057.199 + bono de $ 40.000), el aguinaldo estimado es de $ 528.599. Este monto puede aumentar si el trabajador cuenta con antigüedad, presentismo, adicionales, remunerativos u otros ítems permanentes.

Se debe tener en cuenta que el bono mensual de $ 40.000, que se paga desde hace varios meses a todos los empleados del sector, no es remunerativo y por ley no se incluye en el cálculo del SAC. Así tampoco se incluyen las horas extra, comisiones extraordinarias y premios no habituales.

¿Cuáles son los salarios de comercio en diciembre 2025?

Estos son los sueldos mínimos actualizados, incluyendo el bono fijo de $ 40.000:

Administrativos

A: $ 1.097.199

B: $ 1.101.749

C: $ 1.106.293

Vendedores

A: $ 1.100.986

B: $ 1.123.723

C: $ 1.131.297

Auxiliares

A: $ 1.100.986

B: $ 1.108.563

C: $ 1.133.570

¿Cómo se calcula exactamente el aguinaldo de diciembre?

El SAC se determina tomando 50% del mejor salario remunerativo del semestre, que incluye básico según categoría, adicional por antigüedad, presentismo (Art. 40 del CCT), adicionales remunerativos habituales.

La ley establece que el SAC de diciembre debe abonarse hasta el 18 de diciembre, aunque muchas empresas lo depositan junto con el sueldo o algunos días antes por cuestiones administrativas.