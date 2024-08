La diputada Lilia Lemoine se quebró en plena sesión y reveló que fue víctima de violación

La Cámara de Diputados sesionó este miércoles para discutir, entre otros temas, la ampliación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, en un debate en el que la diputada Lilia Lemoine tomó la palabra y sorprendió al resto del recinto.

Durante su exposición, la libertaria reveló haber sido víctima de violación y de ser secuestrada por un hombre que sigue en libertad , y aseguró que todavía guarda una botella de agua que podría servir como evidencia.

"Les pido disculpas porque me va a temblar la voz, porque los veo reírse frente a una mujer que fue violada hace 18 años, y guardó una prueba genética. En el año 2006, yo fui victima de violación, golpes y secuestro. Mi violador seguía libre y volvió varias veces a mi casa. Yo no lo conocía, estaba loco", expresó.

Sobre el agresor, Lemoine dijo que "la policía supuestamente nunca lo encontró". "No sé qué pasó con la causa", reconoció la legisladora oficialista, quien contó que decidió hacer la denuncia para que "todas las mujeres violadas sepan que vale la pena luchar".

En relación con la botella de agua que podría servir de evidencia, Lemoine detalló: "Yo no sé si sirve o no sirve, pero cada vez que el registro no se implementaba, yo lloraba y me preguntaba por qué esta burocracia de mierda se pone del lado de los violadores".

Cómo es el proyecto de ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde el proyecto de ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para potenciar la identificación de autores de todo tipo de delitos.

La iniciativa, que recibió 146 votos afirmativos, 87 negativos y 7 abstenciones, modifica la ley 26.879 del 2013 que creó el Registro Nacional de Delitos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que obligaba a la Justicia a obtener muestras genéticas de agresores sexuales.

Dicha normativa se originó al calor de la conmoción que había generado la violación y posterior asesinato de la adolescente Ángeles Rawson en el barrio porteño de Palermo.

Sin embargo, ese registro contiene únicamente los perfiles genéticos de los responsables de delitos sexuales con condena , sin que se especifique un plazo para la conservación de esas muestras.

Con esta modificación, se busca que el Registro comprenda perfiles genéticos de autores de todo tipo de delitos, con un plazo de almacenamiento de cuatro meses.

Además ya no haría falta que el delincuente en cuestión tenga una condena en su contra: con tan sólo la imputación penal la Justicia debe obtener la muestra genética.

"Vamos a incluir que ingresen los perfiles genéticos de los imputados por delitos, es decir de aquellos que hay estado en la escena del crimen, que han dejado sus huellas genéticas y que pueden servir para la investigación criminal", detalló la macrista Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal, que fue cabecera del debate en el plenario de comisiones.

Otro punto es que amplía el registro incluyendo la huella genética (ADN de contacto), ya que antes el ADN solo se extraía a través de los fluidos, es decir, sangre, semen o saliva.

"Al modificar esta tecnología nos va a permitir incluir una mayor cantidad de perfiles genéticos", celebró la cordobesa del PRO.

"La provincia de Mendoza utiliza este sistema desde el 2016 y se logró el esclarecimiento de más de 4 mil casos penales con más de mil coincidencias de huellas genéticas que se encontraron en el lugar del delito con perfiles genéticos que había en el banco de datos", resaltó Rodríguez Machado.

Por su parte, Mónica Frade (Coalición Cívica) planteó reparos con el proyecto del PRO y del oficialismo, especialmente con el hecho de habilita a requerir el perfil genético de cualquier persona imputada por un delito

"Habla de imputados, y un imputado es una persona que goza del derecho a ser considerado inocente. Es un principio constitucional, todos gozamos del principio de inocencia y con esto se está violando el principio de inocencia", lamentó.

Por otra parte, cuestionó que se meta en la misma bolsa a todo tipo de delitos, sin distinción.

"No hace distinción entre delitos dolosos y delitos culposos, quiere decir que un accidente de tránsito cualquiera que concluya en un homicidio culposo va a quedar equiparado a un narcotraficante, la verdad que es increíble", recriminó.

A su turno, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó que esa bancada estaba a favor de ampliar los alcances del Registro Nacional de Datos Genéticos pero no para el total de delitos.

"Estamos a favor de la utilización del perfil genético digitalizado para avanzar en las tareas de investigación criminal. Lo que queremos es que ese registro tenga un universo de delitos incorporado acotado", explicó.

En este sentido, precisó que los delitos que consideran que deben estar comprendidos en este régimen son los "dolosos contra la vida, la integridad sexual, la identidad y libertad de las personas o aquellos cuya pena máxima sea de 6 años o mayor o ante el caso de extravío de personas".

El santafesino advirtió que con el proyecto que pide el oficialismo la Justicia va a poder pedir datos genéticos contra cualquier persona que por ejemplo esté imputada por una causa de presentación de avales para un partido político, o incluso podrá requerir lo mismo a los diputados que visitaron a represores, en caso de quedar imputados.