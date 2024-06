Tras la histórica condena, Alperovich presentará un recurso para salir de prisión

Luego de la condena al exgobernador de Tucumán José Alperovich a la pena de 16 años de prisión por abuso sexual reiterado contra su sobrina y exsecretaria, su defensa prepara un recurso para mantenerlo fuera de prisión. Ayer, el juez Juan Ramos Padilla resolvió su detención inmediata y su traslado a la prisión de Ezeiza donde pasó la noche.

Según trascendió hoy, los abogados de Alperovich evalúan hacer un pedido ante la Justicia para evitar que el exgobernador siga detenido en la cárcel de Ezeiza . El pedido podría ser presentado directamente ante el juez aunque el fiscal Sandro Abraldes tendrá también la oportunidad de dictaminar al respecto.

Alperovich fue condenado anoche luego de un largo proceso judicial a 16 años de prisión. Ramos Padilla también decretó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. De inmediato, resolvió que el hombre que una vez manejó la provincia de Tucumán y fue sinónimo de poder dentro del peronismo, saliera de la sala esposado rumbo al penal de Ezeiza.

No obstante, la defensa tiene instancias de apelación y avanzará en esa dirección para pedir la revisión de la condena ante la Cámara Nacional de Casación Penal y llegar incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acorde a lo dispuesto por Ramos Padilla, no obstante, la pena será de cumplimiento preventivo hasta que quede confirmada o no en las instancias sucesivas.

Así y todo, la defensa pretende que Alperovich cumpla con su pena provisoria fuera de prisión, debido a su avanzada edad ya que el próximo año cumplirá los 70. Ofrecerán que vista una tobillera electrónica y fije residencia en coordinadas a confirmar , que no trascendieron, hasta que el fallo quede firme.

El exmandatario de Tucumán fue acusado de cometer entre nueve y diez delitos de tentativa de abuso, abuso simple y abuso agravado con acceso carnal en perjuicio de la hija de su primo hermano entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. El proceso judicial inició el 5 de febrero y se llevaron a cabo 15 audiencias dónde se presentaron casi 70 testigos y peritos. La Justicia lo halló responsable de los delitos y dispuso su detención inmediata y traslado a una cárcel federal.

Al término del juicio, fue su hija Sara quien se ocupó hoy de describir cómo vivían la condena desde el grupo familiar: "Estamos pasando el peor momento que puede pasar alguien cuando es algo falso y es algo injusto. Esto es tremendo". En diálogo con TN, insistió que se encontraban "muy unidos como familia, tanto mi mamá como sus hijos". También remarcó que su padre pasó "bien" la noche más allá de cierta angustia y que monitorearon su estado de salud.

El último acto del proceso judicial arrancó a las 13 horas en el edificio de tribunales ubicado en la calle Paraguay al 1500. La querella, representada por Pablo Rovatti y Carolina Cymerman del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos Graves del Ministerio Público de la Defensa, demandaban una condena de 22 años de prisión para el exsenador, bajo la calificación por abuso sexual con acceso carnal reiterado en seis oportunidades.



Tras la negativa de Alperovich a ejercer su derecho a la declaración final, el juez dispuso un cuarto intermedio. El veredicto se conocería recién a las 20 horas, anunció Ramos Padilla. De esta manera se le pidió a Alperovich que vuelva a dicho horario para conocer el resultado del proceso.

La sentencia tiene que ver con la denuncia de nueve hechos de abuso que le hizo su sobrina y exasesora por episodios presuntamente ocurridos entre 2017 y 2018 en Buenos Aires y en la provincia norteña . En el pedido de condena, se añadió la figura del concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante en tres hechos a los que consideraron que debe ser tomados como uno solo.

A la espera de la lectura, se desplegó una gran presencia policial con móviles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y un vallado en la puerta del tribunal sobre la calle Paraguay al 1500. Alperovich permaneció dentro de la Sala junto a sus cuatro hijos y a la espera del veredicto. Según confirmaron a Noticias Argentinas, había una obligación impuesta al exgobernador por el magistrado para permanecer en las instalaciones.