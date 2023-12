La insólita justificación del hombre que le tiró un botellazo al presidente Milei: "No quise..."

Gastón Ariel Mercanzini, el acusado de haberle tirado un botellazo al presidente Javier Milei durante el acto de asunción, fue detenido y trasladado a una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires.



El ex funcionario de Entre Ríos se dirigió esta mañana a Radio 10 y luego al piso del canal de noticias Crónica TV, con el objetivo de dar su versión de los hechos. Sin embargo, tras un llamado al 911 la Policía porteña logró dar con su paradero y procedió con el arresto.

Este miércoles será indagado por los hechos enmarcados en "intimidación pública" o "atentado a la autoridad", sumado el cargo de "lesiones leves" contra el custodio de Milei. No obstante, al ser detenido, lanzó una insólita justificación.

Botellazo al presidente Milei: la insólita justificación del agresor detenido



"Estaba borracho, no sabía lo que hacía. No quise lastimar a nadie" , aseguró el ex secretario de Cultura de Concepción del Uruguay, luego de ser apresado en el cruce de las calles Azopardo y Garay.

En las cámaras de seguridad quedó grabado cómo el acusado le tiró una botella de vidrio al líder de La Libertad Avanza (LLA) mientras se dirigía en el Cadillac presidencial hacia la Casa Rosada.

El botellazo contra Javier Milei.

Finalmente, el envase pegó en el subcomisario Guillermo Armentano, uno de los custodias de la Policía Federal que se encontraba en el segundo cordón, quien resultó herido.

La causa permanece bajo la tutela del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del magistrado Ariel Lijo.

El historial de Gastón Mercanzini, el hombre que le tiró un botellazo al presidente Milei



Mercanzini fue funcionario público en Entre Ríos pero en 2013 lo destituyeron del cargo, luego de que el entonces goberandor firmara su licencia por " problemas personales ". En aquel momento había quedado inmerso en un escándalo en redes sociales por una presunta estafa.

Sin embargo, el 5 de julio de este mismo año fue detenido por el delito de daño agravado, luego de que golpeara con una varilla de hierro una camioneta perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.