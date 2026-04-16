En marzo el Gobierno consiguió mantener el superávit en marzo a pesar de la caída de la recaudación. El resultado primario fue de $ 930.284 millones, mientras que el superávit financiero fue de $ 484.789 millones, con un pago de intereses netos por $ 445.495 millones. El resultado primario es significativamente inferior al registrado en febrero, cuando superó los $ 1,4 billones. Así, el primer trimestre sumó un superávit de 0,5% del PBI y un resultado financiero del 0,2%. Este es el tercer año consecutivo que en el tercer trimestre se registra superávit. El resultado se alcanza en un contexto en el que los últimos ocho meses acumulan la caída sostenida de la recaudación. Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, el gasto primario se redujo en 5,7% real interanual, “reflejando el compromiso con el orden en las cuentas públicas”. Además, agregó que “la dinámica interanual de los recursos tributarios continúa reflejando un conjunto de medidas de administración tributaria y la reducción o eliminación de distintos impuestos a lo largo de 2025. El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico, y es condición necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica y continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos”. Los ingresos del mes alcanzaron los $ 11,8 billones, un aumento del 25% interanual, lo que arroja una caída real si se lo compara con la inflación para el mismo período (32,6%). Los recursos tributarios mostraron una suba del 25,1%, y fueron explicados principalmente por los ingresos de créditos y débitos (38,4% más interanual), aportes y contribuciones a la seguridad social (28,9%), y la recaudación de IVA (27%). En el sentido contrario, los derechos de exportación cayeron 12,3%. Los impuestos al empleo se ubicaron como los principales aportantes, con $ 5,5 billones. Les siguieron IVA ($ 2,8 billones), débitos y créditos ($ 1,3 billones) y Ganancias ($ 1,1 billones). Los gastos en el mes treparon a $ 10,9 billones, una suba del 25%. Las prestaciones sociales demandaron $ 8 billones, un aumento del 27,7% interanual. Las remuneraciones demandaron $ 1,4 billones (25,7% interanual). Las transferencias corrientes alcanzaron los $ 3,4 billones (+13,6%). Las destinadas al sector privado aumentaron 7,8% interanual y las transferencias al sector privado alcanzaron los $546.097 millones, una suba del 58,3%. Desde el Gobierno explicaron que el aumento respondió a que se incrementaron en $337.195 millones las transferencias a Universidades. Las transferencias al PAMI tuvieron una caída nominal del 2,8% interanual. Los subsidios económicos se ubicaron en $258.209 millones, una caída del 33,4% interanual. Noticia en desarrollo.