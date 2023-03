La deuda externa volvió a aumentar en 2022: los sectores que más aparecen en rojo

La deuda externa de la Argentina creció al final del cuarto trimestre de 2022 hasta los u$s 276.694 millones a valor nominal, un 1,4% más que a fines de septiembre de ese año y fue un 3,7% mayor que los u$s 266.740 millones con los que había culminado el 2021.

En valor de mercado, la deuda externa del país trepó de u$s 222.250 millones hasta u$s 226.034 millones el año pasado, un 1,7%.

Así surge del informe de Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y que publicó este martes.

Deuda externa del Gobierno y el Banco Central

El aumento del stock de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual se debió principalmente al incremento de u$s 8071 millones registrado en la deuda del sector Gobierno general. Los sectores institucionales Banco Central (BCRA) y Otras sociedades financieras registraron incrementos menores en sus deudas externas, por u$s 834 millones y u$s 110 millones, respectivamente.

Por su parte, el sector compuesto por Sociedades no financieras, hogares e ISFLSH redujo su deuda externa a valor nominal en u$s 5057 millones. Y el endeudamiento de las Sociedades captadoras de depósitos también registró una disminución, en este caso, de u$s80 millones.

La deuda subió por desembolsos del FMI y el BID

La deuda externa del Gobierno central cerró en u$s 147.784 millones y subió un 5,9% trimestral; los compromisos con organismos internacionales suman u$s 76.431 millones, con acreedores oficiales, bancos comerciales y proveedores, u$s 5348 millones, y con tenedores de títulos de deuda, u$s 66.005 millones.

La variación principal fue con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que hay una deuda de 45.707 millones (16,3% más que en el tercer trimestre), porque el desembolso se demoró unos días mientras se revisaban las metas.



Asimismo, también creció la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un 12,9% hasta los u$s 15.648 millones, porque la institución se puso al día con desembolsos que trabó previamente.