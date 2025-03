La Corte se reúne para tomar una decisión clave que define el futuro de Lijo

Los cuatro ministros de la Corte Suprema se reunirán este jueves a las 10 de la mañana para resolver la licencia extraordinaria que solicitó Ariel Lijo a los fines de poder asumir como juez del máximo tribunal y sin tener que renunciar de lleno al juzgado que ostenta en Comodoro Py.

Se trata del último paso que le queda a Lijo para que se le habilite la jura y así convertirse en ministro de la Corte. Los cuatro integrantes del actual tribunal son quienes -tal y como se espera- definirán si convalidan el pedido de Lijo o no: de momento, las probabilidades de que se lo convaliden son muy bajas.

El juez federal busca forzar esta solicitud porque las condiciones de su nombramiento y de su sostenibilidad en el tiempo son precarias: el decreto de designación que firmó Javier Milei lo coloca como juez hasta el 30 de noviembre de 2025, cuando terminen las sesiones ordinarias.

Si no se aprueba antes su pliego en el Senado, el Presidente deberá publicar un nuevo decreto para mantenerlo a como cortesano. Aun así, se seguiría perpetuando la inestabilidad de su nombramiento; todo ello a la espera de que la cámara alta no voltee el pliego del juez. El Gobierno no va a retirar el pliego de Lijo del Senado, que consiguió las nueve firmas de la Comisión de Acuerdos y que permite que pueda ser tratado en cualquier momento.

La nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia, a la espera de la jura de Ariel Lijo

El jueves pasado, cuando se celebró la última reunión de la Corte, tanto Horacio Rosatti como Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti decidieron tomarle juramento como ministro al catedrático Manuel García Mansilla, otro de los abogados nombrados por decreto por el Poder Ejecutivo.

Lijo no tuvo la misma suerte. Se decidió esperar una semana más para expedirse sobre la licencia que la Cámara Federal le había aceptado un día atrás: la reunión es la que se dará esta mañana.

Según fuentes judiciales, la Corte Suprema no le concedería la licencia extraordinaria. Y es que no están los votos: en principio, tanto Rosatti como Rosenkrantz, presidente y vicepresidente del tribunal, afirman que conceder la licencia extraordinaria para que alguien del poder judicial pueda tomar un cargo superior del mismo ámbito tendría amplias repercusiones.

"Esto impacta en los más de 25.000 puestos que hay al día de hoy en el Poder Judicial. En caso de aceptarse sería un leading case que afectaría al esquema jerárquico de la Justicia. Es normal que se pueda tomar una licencia si asume en otro poder del Estado o tiene otra obligación, pero no sería correcto que sea para un cargo superior en el Poder Judicial", afirmó una fuente a El Cronista.

El juez nombrado por decreto por Javier Milei, Ariel Lijo

Dado que Lorenzetti fue uno de los principales impulsores de Lijo, se deduce que votaría en favor de que aplique -para este caso- una licencia. Menos conocido es lo que pueda llegar a hacer Manuel García-Mansilla. Por el momento rige el escepticismo.

De cualquier manera, sin que Rosatti o Rosenkrantz declinen su negativa, los votos para la licencia no estarán. En caso de darse dos votos afirmativos y dos negativos habrá empate.

La resolución de este caso es un ejemplo de "superintendencia judicial" . Es decir, asuntos que refieren a cuestiones administrativas, de recursos humanos, infraestructura, entre otros. El presidente del Máximo Tribunal no tiene doble voto, ni tampoco se convoca a conjueces si hay empate. Estas cuestiones son solo resueltas por los jueces de la Corte .

Si hay empate, la discusión se prorrogaría, pero quienes conocen del rubro afirman que "la ansiedad la tienen otros". Apuntan a la Casa Rosada y a otros factores de poder, alegando a que se producirán más interrogantes de carácter político que judicial.

En el gobierno nacional son cautos al respecto y reconocen que la pelota está en el cuarto piso del Palacio de Justicia. "Hay jurisprudencia que nos debería servir para este caso", dice una de las principales terminales libertarias en el ámbito judicial. Una alta fuente de Presidencia habló ayer sobre esta temática y se limitó a decir que "define la Corte".