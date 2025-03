Maqueda volvió a criticar las designaciones en la Corte por decreto: "Me parece una..."

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, analizó el proceso de designación de los nuevos miembros del máximo tribunal, Manuel García Mancilla y Ariel Lijo, así como el estilo de gobierno del presidente Javier Milei.

El exmagistrado, quien se desempeñó como ministro de la Corte desde el 2002 hasta el 27 de diciembre de 2024, evitó referirse directamente a los nombramientos de García Mancilla y Lijo, pero cuestionó el procedimiento utilizado para su designación. "El procedimiento que establece la Constitución en el artículo 99, inciso 4, es el natural para acceder a la Corte. Lo elige el presidente, envía el pliego al Senado, y este lo aprueba o rechaza con una mayoría de dos tercios", explicó. Sin embargo, destacó que ambos jueces fueron designados mediante el artículo 99, inciso 19, una herramienta excepcional que data de 1860. "En aquella época, las sesiones del Congreso eran entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, y los senadores se trasladaban en carretas o galeras. Hoy, designar a tres días del inicio de las sesiones ordinarias me parece una provocación al Congreso y al Senado", afirmó.

Maqueda subrayó que la Constitución concibe la designación de un juez de la Corte como un acto complejo, no simple. "Si hubiera querido que fuera simple, lo dejaría en manos del presidente. Pero requiere la participación de ambas partes: quien propone y quien da el acuerdo", sostuvo. Para él, este proceso debió seguir el camino ordinario, como ocurrió con otros nombramientos en el pasado.

Respecto al discurso del presidente Milei ante la Asamblea Legislativa, Maqueda se limitó a comentar los aspectos institucionales. "Se ha propuesto modificar el Código Penal y el Código Civil y Comercial, pero hasta que no haya proyectos concretos, estas palabras son ilusorias. No se puede estar a favor ni en contra", señaló. Además, criticó el estilo del mandatario: "Me gusta la moderación en la expresión pública de un presidente. Hoy hay líderes demasiado estridentes, con discursos teatralizados. Anoche vimos un espectáculo triste en su enfrentamiento con el diputado Manes. Esas cosas no deberían existir".